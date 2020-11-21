Necip Uysal'tan Beşiktaş açıklaması

Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş, Başakşehir'i sahasında 3-2 mağlup etti. Beşiktaş'ta Necip Uysal, maç sonrası açıklamalarda bulundu. Uysal, duygu dolu anlar yaşayarak çocukluk hayalini Beşiktaş'ta oynayarak gerçekleştirdiğini söyledi.

Vodafone Park'ta Başakşehir'i 3-2'lik skorla mağlup eden Beşiktaş'ta Necip Uysal, maç sonrasında değerlendirmelerde bulundu.

Maç sonrasında coronavirüse yakalanan ve karantina sürecini tamamladıktan sonra yeniden takıma dönüp Başakşehir maçına çıkan Necip Uysal, "Maçı kazandığımız için çok mutluyum. Benim çocukluk hayalim Beşiktaş'ta forma giymek, kaptanlık yapmak, kupalar kazanmaktı. Allah'a şükür hepsini yaptım. Karantinadan çıktım, tek idmanla buraya geldim. İlk yarıda rakibimizie pozisyon vermedik. İkinci yarı da Başakşehir bizden daha iyi oynadı. Şanslıydık, kazandığımız için mutluyuz. Tek tek gidiyoruz. Önümüzde derbi var. En iyi şekilde hazırlanacağız." dedi.

