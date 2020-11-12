Necati Doğru'dan Prof Dr. Necmettin Erbakan yazısı:

Sözcü Gazetesi yazarı Necati Doğru, Merhum Milli Görüş Lideri Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın AK Parti’yi kuran kadrolar hakkında söylediklerine 18 yıl sonra hak verdiğini yazdı.

Doğru, bugünkü köşe yazısında şunları yazdı:



Türkiye ekonomisini bugün çökme noktasına getiren kadrolar (Tayyip Erdoğan, Bülent Arınç, Numan Kurtulmuş, Abdullah Gül ve diğerleri) tarihte merhum Prof Dr. Necmettin Erbakan'ın partisinde ve onun liderliğinde birlikteydiler. Ayrılma kararı alıp ayrı parti kurduklarında Necmettin Erbakan, Erzurum'da meydan mitinginde halka hitap ederken; “Ben bunları tanıyorum… Bunlar bir leblebici dükkanı bile idare edemezler, batırırlar” demişti. Necmettin Erbakan 18 yıldan sonra da olsa haklı çıktı. Eski Başbakan, Cumhurbaşkanı ve 7 kez iktidardan gitmiş, yeniden gelmiş politikacılardan merhum Süleyman Demirel de “halk tenceresinde pişirecek yemek bulamaz duruma gelmişse tencerenin götüremeyeceği hiçbir iktidar yoktur” demişti. Demirel de haklı çıktı. Tarihi bilmeyen geleceği kuramaz. Unutma!

