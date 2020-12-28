Necati Doğru: Camiyi sat borcunu kapat İslam'a uyuyor mu?

Sözcü yazarı Necati Doğru, Esenler Belediyesi’nin devlete olan vergi borçlarını iki cami, bir okul ve hizmet alanlarını devlete satarak kapatmasıyla ilgili çıkan haberleri köşesine taşıdı. Doğru, “Ey hocalar, ey ilahiyat profesörleri bu camiyi sat borcunu kapat İslam'a uyuyor mu, günahı sevabı nedir?” diye sordu.

Doğru, bugünkü köşe yazısında söz konusu haberle ilgili şu eleştirisini gündeme getirdi:

Ey hocalar, ey imamlar, din alimleri, hafızlar! Ey ilahiyat profesörleri, ey Diyanet, ey muhafazakar dini bütün siyasi partilerin sözcüleri, bir açıklama yapın. Cami satıp parasıyla ziyafet veren, cami satıp parasıyla vergi borcu kapatan belediyeler için ne diyorsunuz? Sat camiyi kokteyl ver, sat camiyi ziyafet çek, sat camiyi vergi borcunu kapat… Bu nasıl belediyeciliktir ve bu nasıl İslam yoludur? Parayı dünyada ilk Lidyalılar buldu, camileri satarak borcunu kapatma yolunu ilk icat edenler de Türkiye'de iktidar partisi AKP'nin belediyeleri oldu. İlk cami satıp borç kapatma uygulamasını Üsküdar Belediyesi yıllar önce başlattı, dün de AKP'li Esenler Belediyesi'nin aralarında 2 caminin de bulunduğu 12 taşınmazı Maliye'ye olan borçlarının karşılığı olarak Hazine'ye devrettiği ve borcunu bu yolla kapattığı haberi vardı. Ey hocalar, ey ilahiyat profesörleri bu camiyi sat borcunu kapat İslam'a uyuyor mu, günahı sevabı nedir?

