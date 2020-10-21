Ne zaman emekli olurum? Kaç lira emekli maaşı alırım?

Uzun süren çalışma hayatının ardından emekli olmak için gün sayan yüz binlerce çalışan emeklilik maaşı ve emekLilik yaşı hesaplama işlemi hakkında bilgi edinmek istiyor.

Emekli olmak isteyen vatandaşların çalışma hayatı boyunca ödediği prim günü sayısından emeklilik türüne kadar, sigorta ve emeklilik işlemleri hakkındaki her hareket, alınacak maaş tutarını etkiliyor.

Vatandaşlar E- Devlet sistemi üzerinden ya da Sosyal Güvenlik Kurumu resmi İnternet adresinden yapacakları sorgulamalar ile emeklilik hakkındaki tüm hareketleri ve bilgileri öğrenebiliyor.



Milyonlarca işçi ve memur emekli olacağı günü heyecanla bekliyor.

Vatandaşlar emekli olacakları günü merak ederken aynı zamanda maaş ve yaş hesaplama işlemi hakkında arama motorlarında araştırma yapıyor.

Prim gününü doldurup emekli olmayı bekleyen işçi ve memurlar emeklilik gün sayısı hesaplama işlemi hakkında tüm detayları öğrenmek istiyor.

Yasal olarak kritik yıllar olan 2000, 2008 yılları, maaş değişikliklerinde baz alınacak kritik dönemlerdir.

2020 yılında emekli olacak bir kişi, 2000 yılından önce emeklilik başlangıcı yapılmışsa, daha yüksek maaş alacaktır.

Ayrıca çalışan bir kişi 200 yılından sonra emeklilik başlangıcı yapmış ancak daha yüksek maaş almış, dolayısıyla daha yüksek prim ödemişse, bu kişinin emekliliğinde alacağı maaş da daha yüksek olacaktır.



E- devlet sistemini kullanarak emekli maaşının miktarını ve ne zaman emekli olabileceğinizi öğrenmek için öncelikle e- devlet şifresine sahip olmalısınız.

Şifrenizi PTT şubelerinden satın alabilirsiniz.

E-devlet'e giriş yaptıktan sonra yapmanız gereken Sosyal Güvenlik Kurumu bölümüne tıklamak olmalıdır.

Sosyal Güvenlik Kurumu’na ait ekran açılmasının ardından SGK işlem menüsüne tıklamanız gerekecektir.

İşlem menüsünde emeklilik ile ilgili işlem bilgileri ve sorgulama işlemleri bulunmaktadır. Bu menü üzerinden emeklilik sorgulama seçeneğini kullanarak sorgulama işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. Burada Sosyal Güvenlik Kurumu, bilgilerinizi T.C. kimlik numaranız üzerinden erişim sağlayacaktır. Bu nedenle herhangi bir bilgi istenmesine ya da form doldurmanıza gerek kalmaz.



SSK SGK 4A, 4B, 4C'den emekli olacak kişiler http://e.sgk.gov.tr adresine giriş yaparak ve ardından 'vatandaş' sekmesine tıklamaları gerekiyor.

Burada ekrana gelen sayfada "Emekli Aylığı ve İkramiye Hesaplama" kısmına gelip ve hangi sigorta koluna bağlı çalışıyorsa ilgili ekrandan sorgulama yapmak zorunda...

4/A Emekli Maaşı Miktarı Nasıl Sorgulanır?

4/A emekli maaş bilgisi sorgulaması için e- devlet sistemine giriş yapmanız gerekecektir. Giriş işleminin ardından Sosyal Güvenlik Kurumu bölümünden 4A işlem seçeneklerine tıklayarak sorgulama ekranına ulaşabilirsiniz.

“4/A Emekli Maaşı Sorgulama” linkinden direkt olarak ekrana giriş yapabilirsiniz. primlerinizin diğer sigorta türlerinden yatması durumunda yapmanız gereken , uygun sigorta türünün sorgulama ekranını kullanmak olmalıdır.



4/B Emekli Maaşı Miktarı Nasıl Sorgulanır?4/B emekli maaşı miktarının araştırılması için e- devlet sisteminde Sosyal Güvenlik Kurumu seçeneklerine bakılmalıdır.

“4/B Emekli Maaşı Sorgulama” linki ile erişim sağlayabileceğiniz sayfa üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifre ile sisteme giriş yapmanız gerekecektir. Ekranınıza direkt olarak emekli maaş sorgusunun sonucu gelecektir. Bunun dışında sizden herhangi bir şifre ya da form doldurmanız beklenmez.



4/C Emekli Maaşı Sorgusu Nasıl Yapılır?

4/C emekli maaş bilgisinin öğrenilmesi için yapılması gereken, e- devlet sistemini kullanmaktadır. SGK resmi adresinden de yapılabilecek sorgulama için kullanılacak e- devlet adresidir. Bu adresten yapacağınız sorgulama işlemleri ile 4-C emekli maaşınızı sorgulayabilirsiniz.

Linke tıkladığınızda direkt olarak giriş ekranına yönlendirileceksiniz. Giriş ekranında T.C. kimlik numaranızı ve şifrenizi girerek sorgu sayfasına erişirsiniz.







Emekli maaşı temel olarak gün bazlı olarak SGK primi baz alınarak hesaplanıyor. Bunun için emekli maaşını arttırmanın en temel yolu SGK prim ödemesini arttırmaktır. Ayrıca kişinin ödediği tüm primler yıl bazlı olarak değerlendirmeye alındığı için ne kadar uzun süre yüksek SGK primi ödenirse emekli maaşı da o kadar yükselmiş olur.



01.05.2008 tarihinden önce sigorta başlangıcı olanlar için emeklilik yaşını belirleyen temel unsur sigorta başlangıç tarihidir. Ancak 01.05.2008 tarihinden sonra sigorta başlangıcı olanlar için emeklilik yaşını belirleyen temel unsur prim gün sayısını ne zaman doldurduğudur. Örneğin 01.05.2008 yılında sonra girişi olan erkek çalışan (4A) 7200 prim gün sayısını 2035 yılına kadar doldurabilirse 60 yaşında, ancak 2035'den sonra prim gün sayısını doldurursa her 2 yıl için 1 emeklilik yaşı artarak 2044 ve sonrasında 65 yaşında emekli olabilecek. Detaylı bilgiye ulaşmak için ne zaman emekli olurum sayfamızı ziyaret edin.



SGK primi gün hesaplamasında ay 30 gün yıl ise 360 gündür. Yani 7200 prim günü 20 Yıl, 9000 prim günü ise 25 yıla denk gelir.



E-Devlet üzerinden emeklilik hesaplama ve sorgulama tablosunu öğrenmek için öncelikle, (https://www.turkiye.gov.tr/sgk-ne-zaman-emekli-olabilirim) sorgu ekranından kimliğimi şimdi doğrula butonuna tıklayın. Daha sonra kimliğinizi doğrulamak için TC kimlik numaranızı ve şifrenizi girin. Açılan sayfadan emeklilik gününüzü ve yaşınızı tabloda istenen bilgileri girerek öğrenebilirsiniz.

Eğer e-devlet şifresi olmadan e Devlet üzerinden emeklilik hesaplama ve sorgulama tablosunu öğrenmek istiyorsanız izleyeceğiniz adımlar şu şekildedir; (https://uyg.sgk.gov.tr/nezaman/) linkine tıkladığınızda açılan ekrandaki tabloda istenilen bilgileri (cinsiyetiniz, doğum tarihiniz, hizmete başladığınız tarih (bu tarih ilk sigorta tarihidir) Eğer malüliyetiniz (özrünüz varsa), erken yaşlanma varsa ve mevcut bilgiler) girerek hesaplamanızı yapabilirsiniz.



İlk sigorta başlangıç tarihi 8.9.1976’dan önce olanlar 5000 gün ve 25 yıllık sigorta süresinden sonra emekli olabilmektedir.

İlk sigorta başlangıcı 9.9.1976 ile 23.5.1979 arasında olanlar 5000 gün, 44 yaş ve 25 yıllık sigorta süresinden sonra emekli olabilmektedir.

İlk sigorta başlangıcı 24.5.1979 ile 23.11.1980 arasında olanlar 5000 gün, 45 yaş ve 25 yıllık sigorta süresinden sonra emekli olabilmektedir.

İlk sigorta başlangıcı 24.11.1980 ile 23.5.1982 arasında olanlar 5075 gün, 46 yaş ve 25 yıllık sigorta süresinden sonra emekli olabilmektedir.

İlk sigorta başlangıcı 24.5.1982 ile 23.11.1983 arasında olanlar 5150 gün, 47 yaş ve 25 yıllık sigorta süresinden sonra emekli olabilmektedir.

İlk sigorta başlangıcı 24.11.1983 ile 23.5.1985 arasında olanlar 5225 gün, 48 yaş ve 25 yıllık sigorta süresinden sonra emekli olabilmektedir.

İlk sigorta başlangıcı 24.5.1985 ile 23.11.1986 arasında olanlar 5300 gün, 49 yaş ve 25 yıllık sigorta süresinden sonra emekli olabilmektedir.

İlk sigorta başlangıcı 24.11.1986 ile 23.5.1988 arasında olanlar 5375 gün, 50 yaş ve 25 yıllık sigorta süresinden sonra emekli olabilmektedir.

İlk sigorta başlangıcı 24.5.1988 ile 23.11.1989 arasında olanlar 5450 gün, 51 yaş ve 25 yıllık sigorta süresinden sonra emekli olabilmektedir.

İlk sigorta başlangıcı 24.11.1989 ile 23.5.1991 arasında olanlar 5525 gün, 52 yaş ve 25 yıllık sigorta süresinden sonra emekli olabilmektedir.

İlk sigorta başlangıcı 24.5.1991 ile 23.11.1992 arasında olanlar 5600 gün, 53 yaş ve 25 yıllık sigorta süresinden sonra emekli olabilmektedir.

İlk sigorta başlangıcı 24.11.1992 ile 23.5.1994 arasında olanlar 5675 gün, 54 yaş ve 25 yıllık sigorta süresinden sonra emekli olabilmektedir.

İlk sigorta başlangıcı 24.5.1994 ile 23.11.1995 arasında olanlar 5750 gün, 55 yaş ve 25 yıllık sigorta süresinden sonra emekli olabilmektedir.

İlk sigorta başlangıcı 24.11.1995 ile 23.5.1997 arasında olanlar 5825 gün, 56 yaş ve 25 yıllık sigorta süresinden sonra emekli olabilmektedir.

İlk sigorta başlangıcı 24.5.1997 ile 23.11.1998 arasında olanlar 5900 gün, 57 yaş ve 25 yıllık sigorta süresinden sonra emekli olabilmektedir.

İlk sigorta başlangıcı 24.11.1998 ile 8.9.1999 arasında olanlar 5975 gün, 58 yaş ve 25 yıllık sigorta süresinden sonra emekli olabilmektedir.

İlk sigorta başlangıcı 9.9.1999 ile 30.4.2008 arasında olanlar 7000 gün, 60 yaş ve 25 yıllık sigorta süresinden sonra emekli olabilmektedir.

İlk sigorta başlangıcı 1.5.2008 tarihinden sonra olanlar 7200 gün, 60 yaş ve 25 yıllık sigorta süresinden sonra emekli olabilmektedir. Ayrıca bu tarihten itibaren emeklilik yaşı kademeli olarak artmaktadır. 7200 günü 2037 yılının sonuna kadar tamamlayanlar 61, 2039 sonuna kadar tamamlayanlar 62, 2041 sonuna kadar tamamlayanlar 63, 2043 sonuna kadar tamamlayanlar 64 ve 2044 sonuna kadar tamamlayanlar ise 65 yaşında emekli olabilmektedir.

8.9.1999 tarihinden önce sigorta girişi olanlar için 3600 gün ve 15 yıllık sigorta süresinin tamamlanmasının ardından emeklilik hakkı kazanabilmektedir. Bu tarihle 30.4.2008 arasında girişi olan kişiler ise 4500 gün ve 60 yaşın yanında 25 yıllık sigorta süresinin tamamlanmasıyla yaş haddinden emekli olabilmektedir. 1.5.2008 tarihinden sonra girişi olanların yaş haddinden emekli olabilmesi için 5400 gün ve 63 yaşı tamamlaması gerekmektedir.

