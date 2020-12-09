Ne zaman emekli olurum? Emeklilik sorgulaması nasıl yapılır?

Milyonlarca işçi ve memur emekli olacağı günü heyecanla bekliyor.

Çalışanlar emekli olacakları günü merak ederken aynı zamanda maaş ve yaş hesaplama işlemi hakkında arama motorlarında araştırma yapıyor.



Emekli maaşının miktarını ve ne zaman emekli olabileceğini öğrenmek isteyenler E- devlet sistemini kullanabilirler.

E-devlet şifresi olmayanlar şifrelerini PTT şubelerinden alabilirler.

E-devlet'e giriş yaptıktan Sosyal Güvenlik Kurumu bölümüne giriş yapılmalı.

Sosyal Güvenlik Kurumu’na ait ekran açılmasının ardından SGK işlem menüsüne girilmelidir.



SSK SGK 4A, 4B, 4C'den emekli olacak kişiler http://e.sgk.gov.tr adresine giriş yaparak ve ardından 'vatandaş' sekmesine tıklamaları gerekiyor.

Burada ekrana gelen sayfada "Emekli Aylığı ve İkramiye Hesaplama" kısmına gelip ve hangi sigorta koluna bağlı çalışıyorsa ilgili ekrandan sorgulama yapmak zorunda...





Sigorta başlangıç tarihi 8.9.1976’dan önce olanlar 5000 gün ve 25 yıllık sigorta süresinden sonra emekli olacaklar

Sigorta başlangıcı 9.9.1976 ile 23.5.1979 arasında olanlar 5000 gün, 44 yaş ve 25 yıllık sigorta süresinden sonra emekli olacaklar.

Sigorta başlangıcı 24.5.1979 ile 23.11.1980 arasında olanlar 5000 gün, 45 yaş ve 25 yıllık sigorta süresinden sonra emekli olacaklar

Sigorta başlangıcı 24.11.1980 ile 23.5.1982 arasında olanlar 5075 gün, 46 yaş ve 25 yıllık sigorta süresinden sonra emekli olacaklar

Sigorta başlangıcı 24.5.1982 ile 23.11.1983 arasında olanlar 5150 gün, 47 yaş ve 25 yıllık sigorta süresinden sonra emekli olacaklar.

Sigorta başlangıcı 24.11.1983 ile 23.5.1985 arasında olanlar 5225 gün, 48 yaş ve 25 yıllık sigorta süresinden sonra emekli olacaklar.

Sigorta başlangıcı 24.5.1985 ile 23.11.1986 arasında olanlar 5300 gün, 49 yaş ve 25 yıllık sigorta süresinden sonra emekli olacaklar.

Sigorta başlangıcı 24.11.1986 ile 23.5.1988 arasında olanlar 5375 gün, 50 yaş ve 25 yıllık sigorta süresinden sonra emekli olacaklar.

Sigorta başlangıcı 24.5.1988 ile 23.11.1989 arasında olanlar 5450 gün, 51 yaş ve 25 yıllık sigorta süresinden sonra emekli olacaklar.

Sigorta başlangıcı 24.11.1989 ile 23.5.1991 arasında olanlar 5525 gün, 52 yaş ve 25 yıllık sigorta süresinden sonra emekli olacaklar.

Sigorta başlangıcı 24.5.1991 ile 23.11.1992 arasında olanlar 5600 gün, 53 yaş ve 25 yıllık sigorta süresinden sonra emekli olacaklar.

Sigorta başlangıcı 24.11.1992 ile 23.5.1994 arasında olanlar 5675 gün, 54 yaş ve 25 yıllık sigorta süresinden sonra emekli olacaklar.

Sigorta başlangıcı 24.5.1994 ile 23.11.1995 arasında olanlar 5750 gün, 55 yaş ve 25 yıllık sigorta süresinden sonra emekli olacaklar.

Sigorta başlangıcı 24.11.1995 ile 23.5.1997 arasında olanlar 5825 gün, 56 yaş ve 25 yıllık sigorta süresinden sonra emekli olacaklar.

Sigorta başlangıcı 24.5.1997 ile 23.11.1998 arasında olanlar 5900 gün, 57 yaş ve 25 yıllık sigorta süresinden sonra emekli olacaklar.

Sigorta başlangıcı 24.11.1998 ile 8.9.1999 arasında olanlar 5975 gün, 58 yaş ve 25 yıllık sigorta süresinden sonra emekli olacaklar.

Sigorta başlangıcı 9.9.1999 ile 30.4.2008 arasında olanlar 7000 gün, 60 yaş ve 25 yıllık sigorta süresinden sonra emekli olacaklar.



BAĞKUR için 8.9.1999 tarihinden önce girişi olanlar için 25 yılı tamamlamaya kalan süreye göre hesaplanmaktadır

8.9.1999 ile 30.4.2008 arasında girişi olanlar 9000 gün ve 60 yaşla emekli olmaktadır.

1.5.2008’den sonraki sürede girişi olanlar içinde aynı şartlar geçerli olup yaş kademeli olarak yükselmektedir.

