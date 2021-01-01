Ne zaman emekli olurum? 2021'de kaç lira emekli maaşı alırım?

Yasal olarak kritik yıllar olan 2000, 2008 yılları, maaş değişikliklerinde baz alınacak kritik dönemlerdir.

2020 yılında emekli olacak bir kişi, 2000 yılından önce emeklilik başlangıcı yapılmışsa, daha yüksek maaş alacaktır.

Ayrıca çalışan bir kişi 200 yılından sonra emeklilik başlangıcı yapmış ancak daha yüksek maaş almış, dolayısıyla daha yüksek prim ödemişse, bu kişinin emekliliğinde alacağı maaş da daha yüksek olacaktır.

SGK aylık hesaplama işlemleri internet üzerinden rahatlıkla yapılabilir.



SSK SGK 4A, 4B, 4C'den emekli olacak kişiler http://e.sgk.gov.tr adresine giriş yaparak ve ardından 'vatandaş' sekmesine tıklamaları gerekiyor.

Emekli maaşım ne kadar, öğrenmek istiyorum diyorsanız bu adımları uygulayabilirsiniz. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) vatandaşların hizmetine sunduğu emekli maaşı hesaplama robotu, emekli aylık bilgisi limitini göstermektedir. İşte adım adım 2020 SGK emekli maaşı sorgulama işlemleri:

https://uyg.sgk.gov.tr/AylikHesap/ adresine giriş yapın ardından...

TC Kimlik Numarası bilginizi girinSSK Sicil Numarası bilginizi girinBaba Adınızı yazınNüfusa Kayıtlı olduğunuz ili yazınDoğum Tarihinizi girin

Daha sonra da sorgula butonuna tıklayarak emekli maaşı sorgulama ekranı açılacaktır.

Prim günü sayınız 3600 günden az ise emekli aylık bilgisi gösterilmemektir.



* Sigorta prim gün sayısı* Sigortalı olarak çalışılan toplam süre* Sigorta başlangıç tarihi* Emekli olmak için hak kazanılan ilk tarih



Zam oranında kesin rakam aralık ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte 4 Ocak'ta belli olacak.

18-26 OCAK: SSK emeklilerine zamlı maaş

25-28 OCAK: Bağ-Kur emeklilerine zamlı maaş



10-12 Mayıs: Ramazan Bayramı ikramiyesi

