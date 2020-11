İşgalcilere karşı önemli bir mücadele veren Kassam Tugayları, İsrail’e atılan şamarın yıldönümünde paylaştığı mesajda “Ne zaman cüret etsen tokatlayacağız” mesajı verdi.

Gazze’ye her fırsatta saldıran işgalci İsrail rejimine karşı Kasım 2018’de muazzam bir cevap verilmişti. Filistin direnişi, Cibaliya’nın doğusunda Siyonist İsrail rejimi askerlerini taşıyan otobüsü vurmuş ve çok sayıda işgalci Siyonist askeri öldürülmüştü.

Filistin direnişinin, İsrail askerlerini taşıyan otobüsü vurmasına dair görüntüler Aksa Televizyonu tarafından paylaşılmıştı. Söz konusu görüntülerde Siyonist askerleri taşıyan otobüsün alevler içinde kaldığı görülürken İsrail rejimi saldırıyı itiraf etmiş fakat ölü sayısını gizleme yoluna gitmişti. Her fırsatta Filistin direnişi tarafından diz çöktürülen İsrail rejiminin kayıplarını açık bir şekilde kamuoyu ile paylaşmadığı biliniyor.

İşgalci İsrail rejimi askerlerini taşıyan otobüsün Filistin direnişi tarafından bombalanmasının üzerinden iki yıl geçerken Kassam Tugayları konuya ilişkin olarak bir video yayınladı. Söz konusu videoda iki sene önceki cevabın görüntülerine yer verilirken Kassam Tugayları, İsrail rejimine mesaj vermeyi de ihmal etmedi. Kassam Tugayları tarafından paylaşılan videoda “Ne zaman cüret etsen tokatlayacağız” mesajı verildi. Yeryüzünün en büyük fitnesi olan Siyonizm’e karşı önemli bir mücadele veren Kassam Tugayları’nın her fırsatta İsrail rejimine diz çöktürdüğü biliniyor. Kassam Tugayları tarafından yayınlanan ve iki yıl önceki saldırıya dair görüntüleri içeren videodan kareler.