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Ne Kasımpaşa ne Göztepe: Puanlar paylaşıldı
Süper Lig'in 6. haftasında Kasımpaşa, sahasında Göztepe ile golsüz berabere kaldı.
GÜNDEM 23.10.2020, 22:27
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Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşma başladığı gibi 0-0 sona erdi.
Bu sonuçla Kasımpaşa puanını 8'e, galibiyet hasreti 5 maça çıkan İzmir temsilcisi ise 7'ye yükseltti.
Bu sonuçla Kasımpaşa puanını 8'e, galibiyet hasreti 5 maça çıkan İzmir temsilcisi ise 7'ye yükseltti.
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