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Ne günlere kaldık! Cumhurbaşkanına soru sordu emniyet ifadeye çağrıldı
Katar'la ilgili soru yönelten Aydınlı vatandaş cumhurbaşkanına hakaretten ifadeye çağrıldı.
GÜNDEM 04.12.2020, 10:12
Aydın’da hayvancılık yapan Tahir Yıldırım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Katar'la ilgili soru sormasının hakaret sayılması üzere emniyete ifadeye çağrıldı.
Türkiye'nin su yönetiminin Katar'a ihale edilmesini 1 Aralık günü yaptığı paylaşımla eleştiren Yıldırım, sosyal medya hesabında “Ne demek oluyor arkadaşlar yeraltı sularının yönetimini Katar'la yapmak. Bizim seçtiklerimiz vekiller özellikle Rıza Posacı ve Metin Yavuz’a sormak istiyorum ne demek bu? Bizim yeraltı sularımız Almanya’nın Woswagen'i, Fransa’nın Reno’su değil, canımız, hayatımız, namusumuz bu böyle biline” şeklindeki ifadelere yer verdi.
Sosyal medyadaki paylaşımıyla AKP Aydın milletvekillerine 'Ne demek bu' diye sorması üzerine AKP yöneticisinin "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla şikayette bulunduğu Yıldırım, ilçe emniyetinden aranarak karakola çağrılması üzerine ifade verdi.
Türkiye'nin su yönetiminin Katar'a ihale edilmesini 1 Aralık günü yaptığı paylaşımla eleştiren Yıldırım, sosyal medya hesabında “Ne demek oluyor arkadaşlar yeraltı sularının yönetimini Katar'la yapmak. Bizim seçtiklerimiz vekiller özellikle Rıza Posacı ve Metin Yavuz’a sormak istiyorum ne demek bu? Bizim yeraltı sularımız Almanya’nın Woswagen'i, Fransa’nın Reno’su değil, canımız, hayatımız, namusumuz bu böyle biline” şeklindeki ifadelere yer verdi.
Sosyal medyadaki paylaşımıyla AKP Aydın milletvekillerine 'Ne demek bu' diye sorması üzerine AKP yöneticisinin "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla şikayette bulunduğu Yıldırım, ilçe emniyetinden aranarak karakola çağrılması üzerine ifade verdi.
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