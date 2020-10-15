“NBŞ’yle ilgili açıklama yapmak yasaklanıyor”

Şeker-İş Sendikası Genel Başkanı İsa Gök, gıda güvenliği ve güvenilirliği konusunda bilgi kirliliğinin önüne geçilmesi amacıyla TBMM’ye getirilen düzenleme ile küresel gıda firmalarının koruma altına alınacağına dikkat çekerek, “Nişasta bazlı şekerlerle ilgili açıklama yapmamız yasaklanacak. Bunu kabul etmemiz mümkün değildir” dedi.

Şeker-iş Sendikası Genel Başkanı İsa Gök, küresel gıda firmalarını koruya yönelik TBMM’ye getirilen tarım ve orman alanında bazı düzenlemeler yapılmasına yönelik düzenlemeyi sert bir dille eleştirdi. Düzenlemenin bu haliyle yasalaşması durumunda Nişasta Bazlı Şekerler (NBŞ) konusunda bugüne kadar en duyarlı mücadeleyi veren Şeker-İş Sendikası’nın artık NBŞ ile ilgili açıklama yapamayacağına dikkat çeken Gök, “Bu teklif yasalaştığında, Sendikamız Şeker-İş, kamuoyunu bilgilendirmek işlevi çerçevesinde bir açıklama yayınladığında, ‘yanıltıcı yayın’ mı yapmış olacaktır? Bakanlık Sendika’ya para cezası mı kesecektir? Gıda karteli Cargill, Sendika’ya tazminat davaları mı açacaktır?” dedi.



Şeker-İş Sendikası Genel Başkanı İsa Gök, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, gıda güvenliği ve güvenilirliği konusunda “bilgi kirliliğinin önüne geçmek” maksadıyla getirildiği söylenen kanun teklifi ile sınırsız bir kâr hırsı ile hareket eden gıda kartel ve lobilerinin koruma altına alınırken, kamu sağlığının da tehlikeye atılacağını kaydetti.



Kanun teklifinin yasalaşması durumunda neler yaşanacağını NBŞ’den örnek veren Gök, şunları kaydetti: “Daha somut ifade etmek gerekirse; NBŞ ürünleri tüketiminin oldukça yüksek olduğu, başta ABD olmak üzere batı toplumlarında, NBŞ kullanımının yaygınlaşması ile obezite, alzheimer gibi hastalıkların görülme sıklığı ve oranındaki artışta bir paralellik vardır. Pek çok bilimsel araştırma bu ürünlerin kullanımı ile hastalıklar arasındaki bağı ortaya koymaya çalışmaktadır. Ancak, sigara gibi, kesin bir bağıntı ortaya koyan bir noktaya, henüz gelinmemiştir. Peki, bu durumda, bu teklif yasalaştığında, Sendikamız Şeker İş, kamuoyunu bilgilendirmek işlevi çerçevesinde bir açıklama yayınladığında, ‘yanıltıcı yayın’ mı yapmış olacaktır? Bakanlık Sendika’ya para cezası mı kesecektir? Gıda karteli Cargill, Sendika’ya tazminat davaları mı açacaktır?”



Sağlığa zararlı olmadığını kanıtlama yükü sadece tüketicilere getirilirken, gıda firmalarının bundan muaf tutulmasının büyük bir çelişki olduğuna işaret eden Gök, “Peki, neden, aynı örnekte, sağlığa zararlı olmadığını kanıtlama yükü üreticilere verilmemektedir? Yeni bir gıda ürününün ‘sağlığa zararlı olmadığını kanıtlanana kadar satılmaması’ neden düşünülmemektedir? Kamu sağlığı gereği görevlerini yerine getirmek isteyen bağımsız bilim insanları, sendikalar ve sivil toplum örgütleri, demokrasiye tıkaç işlevi görecek dava tehdidi ile karşı karşıya kalırken, neden bir kaç gıda üreticisi/karteline ürünlerinin sağlık yönünden sıfır riskinin bulunduğunu kanıtlama yükümlülüğü getirilmemektedir?” tepkisinde bulundu.



Teklifi TBMM gündemine taşıyanların bu soruların cevabını vermesi gerektiğini dile getiren Gök, “Bu çerçevede, maddi ve hukuki temeli olmayan, bilgilenme, şeffaflık açısından kabulü mümkün olmayan, ifade özgürlüğünü ortadan kaldıran, kamu sağlığı ile gıda güvenliğini tehlike altına alan bu teklifin TBMM Genel Kurulu tarafından reddedilmesi gerekmektedir” dedi.

