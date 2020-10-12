NBA şampiyonu Los Angeles Lakers oldu

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) finalinde Miami Heat'i 106-93 yenen Los Angeles Lakers, seriyi 4-2 kazandı ve 17. şampiyonluğuna ulaştı.

NBA final serisi 6. maçında Miami Heat'i 106-93 yenen Los Angeles Lakers, 2019/20 sezonu şampiyonu oldu.

Orlando kentindeki ESPN Wide World Spor Kompleksi'nde oynanan maçın ilk çeyreğini 28-20 önde geçen Lakers, soyunma odasına da 28 sayı farkla 64-36 üstünlükle gitti.

Son periyota 29 sayı farkla 87-58 önde giren Lakers, maçı da 106-93 kazandı.

