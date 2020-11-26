Nazlı Seda Vural kimdir?
Nazlı Seda Vural, İnsan Kaynakları ve Parti İçi Eğitimden Sorumlu DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yapıyor. Nazlı Seda Vural'ın hayatı Nazlı Seda Vural kimdir? biyografi içeriğimizde.
GÜNDEM 26.11.2020, 11:02
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Nazlı Seda Vural, DEVA Partisi ile siyasete girdi. Genç siyasetçi Nazlı Seda Vural DEVA Partisi Kurucu üyeleri arasında yer aldı. DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Nazlı Seda Vural'ın hayatı zaman zaman merak ediliyor. Nazlı Seda Vural kimdir haberimizden okuyabilirsiniz...
1993 yılında Ankara'da doğdu. Aslen Niğdeli.
TOBB ETÜ Uluslararası İlişkiler bölümünden 2016 yılında mezun olduktan sonra Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İnsan Kaynakları Yönetimi ve Kariyer Danışmanlığı alanında yüksek lisansını tamamladı.
Kurucusu olduğu insan kaynakları yönetimi şirketinde çalışmalarına devam etmektedir.
Mesleki ve sosyal birçok dernek, birlik ve kurulda yönetim kurulu üyesi olarak aktif görev almaktadır.
İngilizce ve Almanca bilmektedir.
1993 yılında Ankara'da doğdu. Aslen Niğdeli.
TOBB ETÜ Uluslararası İlişkiler bölümünden 2016 yılında mezun olduktan sonra Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İnsan Kaynakları Yönetimi ve Kariyer Danışmanlığı alanında yüksek lisansını tamamladı.
Kurucusu olduğu insan kaynakları yönetimi şirketinde çalışmalarına devam etmektedir.
Mesleki ve sosyal birçok dernek, birlik ve kurulda yönetim kurulu üyesi olarak aktif görev almaktadır.
İngilizce ve Almanca bilmektedir.
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