Navalny protestosu çağrıları üzerine sosyal medya şirketlerine uyarı

Rusya'da tutuklanan muhalif lider Alexei Navalny'ye destek için sosyal medya üzerinden yapılan protesto çağrılarının sürmesi üzerine Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişimi Denetleme Kurumu (Roskomnadzor), TikTok, Facebook, Vkontakte ve Telegram şirketlerinin temsilcilerine uyarı yaptı.

Rus muhalif lider Alexei Navalny’nin Almanya'dan Moskova’ya dönüşü sırasında havaalanında gözaltına alınıp tutuklanması üzerine destekçileri sosyal medya üzerinden destek mitingleri çağrılarını sürdürüyor. Geçtiğimiz hafta Navalny’ye destek mitinglerinin yapılmasına polis tarafından engel olunurken, yaşanan olaylarda çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı. Navalny destekçilerinin yarın büyük bir protesto gerçekleştirilmesi için sosyal medya üzerinden çağrılar yapmasına karşılık Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişimi Denetleme Kurumu (Roskomnadzor), Rusya’da en çok kullanılan TikTok, Facebook, Vkontakte ve Telegram şirketlerinin temsilcileri ile görüşme gerçekleştirdi.



Roskomnadzor tarafından yapılan açıklamada, Navalny’ye destek mitinglerinin yasa dışı olduğu ifade edilirken, söz konusu sosyal medya şirketlerinin temsilcilerine protesto gösterilerine çağrı yapan hesapların ve sayfalarının kaldırılmasının istendiği belirtildi. Yapılan görüşmelere dair sosyal medya şirketlerinden henüz bir açıklama gelmezken, Rusya anayasasına göre bu sayfaların yayından kaldırılmaması durumunda sosyal medya şirketlerine 800 ile 4 milyon ruble arasında para cezası kesilebilecek.

