NATRO veri ihlali bildirimde bulundu: Şifrelerinizi değiştirin

Çizgi Telekomünikasyon A.Ş. bünyesinde bulundurduğu Natro için KVKK'ya veri ihlali bildiriminde bulundu. Türkiye'de alan adı ve web hosting alanında hizmet veren Natro'nun aktif 120 binden fazla aktif müşterisi ve 500 binden fazla kayıtlı alan adı bulunuyor.

Bu sabah saatlerinde e-posta aracılığıyla müşterilerine "güvenlik bildirimi" başlığıyla bilgilendirmede bulunan NATRO açıklamasında, "7 Kasım 2020 tarihinde, sunucularımızdan birinde bazı kötü amaçlı yazılımlar bulunduğunu gördük ve bu çerçevede kimlik, iletişim, müşteri işlemleri ve kart bilgileri gibi verilere yetkisiz erişim girişimleri olabileceğinden konuyu ivedilikle araştırmaya başladık." ifadelerine yer verdi.

Gerekli önlemlerin alındığı belirtilen açıklamada, "Bu doğrultuda, mevcut müşteri şifrenizin kullanımı kısıtlanmıştır. Kısıtlamanın kaldırılması için güvenlik doğrulaması ile şifrenizi yenilemeniz gerekmektedir. Ayrıca ilgili hizmetlerinizi bu vesile ile gözden geçirip genel bir denetim yapmanızı öneririz." denildi.

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) ise Natro'yu da bünyesinde bulunduran Çizgi Telekomünikasyon A.Ş. için veri ihlali bildirimi yayımladı. Bildiride, "Konuya ilişkin inceleme devam etmekle birlikte, Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 12.11.2020 tarih ve 2020/863 sayılı Kararı ile söz konusu veri ihlali bildiriminin Kurumun internet sayfasında ilan edilmesine karar verilmiştir." açıklamasına yer verildi.

NATRO, Haziran 2020 yılında Belçika merkezli Team Blue tarafından 200 milyon TL'nin üzerinden bedelle satın alındı. Natro'nun İstanbul ofisinde 100 kişilik ekip çalışıyor. Team Blue, 12 milyar ABD Doları’ndan fazla olan özel sermaye fonu Hg Capital’ın portföy şirketlerinden birisi olarak öne çıkıyor.

