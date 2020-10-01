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NATO'dan Doğu Akdeniz için Navtex duyurusu
Yeni Navtex duyurusuna göre, NATO üyesi ülkeler 5-9 Ekim tarihlerinde tatbikat yapacak.
GÜNDEM 01.10.2020, 11:00
Doğu Akdeniz'de NATO üyesi ülkelerin tatbikatına ilişkin yeni bir Navtex duyurusu yapıldı.
Yapılan Navtex duyurusunda tatbikatın 5-9 Ekim tarihlerinde gerçekleşeceği belirtilerek şöyle denildi:
"Denizcilerin dikkatine. 5-9 Ekim 2020 tarihleri arasında NATO unsurları, deniz güvenliğine katkı sağlamak amacıyla Doğu Akdeniz'de deniz muhafızı harekatı icra etmektedir.
Denizdeki şüpheli tutumlar veya risk altındaki personel hakkında sağlayabileceğiniz her türlü bilgi hayat kurtarabilecektir.
NATO unsurları tarafından çağrı yapıldığında sorulacak soruları cevaplamanız ile sağlayacağınız işbirliği ve yardım, takdirle karşılanacaktır. Herhangi bir şüpheli faaliyet veya bilgiyi NATO savaş gemilerine ya da NATO Gemi Trafik Merkezi'ne bildiriniz."
Yapılan Navtex duyurusunda tatbikatın 5-9 Ekim tarihlerinde gerçekleşeceği belirtilerek şöyle denildi:
"Denizcilerin dikkatine. 5-9 Ekim 2020 tarihleri arasında NATO unsurları, deniz güvenliğine katkı sağlamak amacıyla Doğu Akdeniz'de deniz muhafızı harekatı icra etmektedir.
Denizdeki şüpheli tutumlar veya risk altındaki personel hakkında sağlayabileceğiniz her türlü bilgi hayat kurtarabilecektir.
NATO unsurları tarafından çağrı yapıldığında sorulacak soruları cevaplamanız ile sağlayacağınız işbirliği ve yardım, takdirle karşılanacaktır. Herhangi bir şüpheli faaliyet veya bilgiyi NATO savaş gemilerine ya da NATO Gemi Trafik Merkezi'ne bildiriniz."
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