NASA'dan Türkiye uyarısı! Yeraltı sularının fotoğrafı çekildi

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) resmi internet sitesinden Türkiye'nin yer altı su rezervlerini gösteren bir harita yayınladı.

Geride bıraktığımız 2020'nin son aylarında Türkiye'de yağış oranları neredeyse her ay ortalamanın altında kalması NASA'nın uzaydan çektiği görüntülere de yansıdı.

Gravity Recovery and Climate Experiment Follow On (GRACE-FO) uydularıyla 11 Ocak 2021 itibarıyla Türkiye'deki yer altı sularının durumu hesaplandı.

Yayınlanan karedeki mavi kısımlar, normalden fazla su olan bölgeleri, kırmızı ve turuncu renkteki kısımlar ise normalden az su olan bölgeleri gösteriyor.

Başka bir deyişle söz konusu hesaplamaya göre, Türkiye'deki yer altı suları ortalama seviyenin altında.

