NASA'dan akılalmaz olay! Bir günde 27 maymun öldürdü

NASA'nın tesislerinde bulunan yaşlı ve 21'i Parkinson hastası 27 maymunu bir barınağa götürmek yerine ötenazi yapan NASA tepki çekti.



Öldürülen maymunların herhangi bir uzay görevi ya da araştırma için kullanılmadığı aktarılırken LifeSource BioMedical CEO'su Stephanie Solis, maymunların yıllar önce laboratuvara verildiğini, yaşlı ve hasta oldukları için onlara uygun barınak bulunamadığını söyledi. Solis "Maymunları bir barınak olarak almayı kabul ettik ve her şartta onlara bakım sağladık. Ancak yaşları ve hastalıklarından kaynaklanan kötü yaşam şartları nedeniyle ötenazi yaptık" ifadelerini kullandı.



New Mexico Üniversitesi hayvan etiği uzmanı John Gluck ise olayla ilgili olarak, "Primatlar etolojik yoksunluk ve laboratuvar hayatı kaynaklı sorunlar yaşıyordu. Belli ki barınakta bir yaşama yollama yolunu seçmediler. Denemediler bile. Sorumlular adına utanç duyuyorum" ifadelerini kullandı.



NASA'dan yapılan açıklamada ise "NASA'da ya da bağlı kurumda herhangi bir insan olmayan primat bulunmamaktadır" denildi.

1961'de uzaya gönderilen ilk maymun olan şempanze Ham'e düzenli antrenmanlar yaptırılmıştı. Uzaya gönderilen maymunun bulunduğu araç okyanusa düşmüştü.

Ulusal Sağlık Enstitüsü, 2015 yılında bir karar alarak biyomedikal çalışmalarda kullanılan tüm şempanzeleri "emekliye ayırmıştı". Öte yandan başka laboratuvarlar maymunları araştırmalarda kullanmaya devam ediyor. 2017'de bir araştırma, 74 bin maymunun denek olarak kullanıldığını ortaya çıkardı.

