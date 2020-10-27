NASA, heyecan verici keşfini duyurdu

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) heyecanla beklenen Ay hakkındaki keşfi açıklandı ve Dünya'nın uydusunun Güneş'e bakan yüzünde su bulunduğu ifade edildi.

NASA yaptığı yazılı açıklamada, "Kızılötesi Astronomi Stratosfer Gözlemevi, Ay'ın güneşli yüzeyindeki su varlığını ilk kez doğruladı. Bu keşif, suyun ay yüzeyine dağılmış olabileceğini, soğuk ve gölgeli yerlerle sınırlı olmadığını gösteriyor" dedi.

Maryland merkezli Goddard Uzay Uçuş Merkezi çalışanları da Ay yüzeyinde hidroksil (OH) yerine su buzunun (H2O) olduğunu doğruladı.

Bilim dünyasını heyecanlandıran keşif suya özgü bir spektral izi tespit etmek ve atmosferden daha net bir görüş elde etmek için bir uçağa monte edilen SOFIA teleskopu yerleştirilmesi sonrası gerçekleşti.

Colorado Üniversitesi Astrofizik Profesörü Paul Hayne keşifle ilgili, "Daha önce keşfedilmeyen bu buz havuzlarından milyarlarcasını görüyoruz. Bu, buzu daha kolay çıkarmak için bir fırsat sunuyor. Ay'da astronotların ihtiyaç duyacağı şeyler açısından bunun devrim niteliğinde olduğunu düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

NASA, "Artemis" adlı program çerçevesinde 2024'te Ay yüzeyine bir erkek ve bir kadın astronot göndermeyi planlıyor.

