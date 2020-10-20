NASA Ay'ın yüzeyine 4G teknolojisi kuracak!
Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) Nokia'nın iş birliği ile 4G teknolojisini Ay'a yerleştirecek.
GÜNDEM 20.10.2020, 02:54
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Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) Ay yüzeyine 4G kablosuz sinyal ağı yerleştireceği belirtildi.
Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) ve teknoloji firması Nokia tarafından gerçekleştirilecek proje kapsamında, Ay üzerinde insan varlığını sürdürme amacı ile 2028 yılına kadar bir ay üssü inşa edilmesi ve 4G teknolojisinin işlevsel hale getirilmesinin hedeflendiği açıklandı.
CNN televizyonunun haberinde, NASA'nın, Ay yüzeyindeki araçların kontrolü, yol bulma ve görüntü akışı dahil olmak üzere, veri iletimi ve haberleşmenin sağlanması için ayırdığı 370 milyon dolarlık bütçenin 14 milyon dolarını Nokia'nın BellLabs isimli firmasına aktardığı belirtildi.
Ay'daki kablosuz iletişim ağı teknolojisi, aşırı sıcak ve radyasyonla kaplı yüzey özelliklerine dayanacak şekilde özel olarak tasarlanacak. Roket iniş ve kalkışlarında yüzeyde meydana gelecek titreşimlerden de etkilenmeyecek.
Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) ve teknoloji firması Nokia tarafından gerçekleştirilecek proje kapsamında, Ay üzerinde insan varlığını sürdürme amacı ile 2028 yılına kadar bir ay üssü inşa edilmesi ve 4G teknolojisinin işlevsel hale getirilmesinin hedeflendiği açıklandı.
CNN televizyonunun haberinde, NASA'nın, Ay yüzeyindeki araçların kontrolü, yol bulma ve görüntü akışı dahil olmak üzere, veri iletimi ve haberleşmenin sağlanması için ayırdığı 370 milyon dolarlık bütçenin 14 milyon dolarını Nokia'nın BellLabs isimli firmasına aktardığı belirtildi.
Ay'daki kablosuz iletişim ağı teknolojisi, aşırı sıcak ve radyasyonla kaplı yüzey özelliklerine dayanacak şekilde özel olarak tasarlanacak. Roket iniş ve kalkışlarında yüzeyde meydana gelecek titreşimlerden de etkilenmeyecek.
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