Nargile kafeler ne zaman açılacak? Nargile kafelerin açılış tarihi...

İçişleri Bakanlığı koronavirüs tedbirleri kapsamında 16 Mart 2020'de bir genelge yayımlamıştı.

Bakanlıkça yayınlanan genelgede Türkiye genelinde tiyatro, sinema, gösteri merkezi, konser salonu, nişan/düğün salonu, çalgılı/müzikli lokanta/kafe, gazino, birahane, taverna, kahvehane, kıraathane, kafeterya, kır bahçesi, nargile salonu, nargile kafe, internet salonu, internet kafe, her türlü oyun salonları, her türlü kapalı çocuk oyun alanları (AVM ve lokanta içindekiler dahil), çay bahçesi, dernek lokalleri, lunapark, yüzme havuzu, hamam, sauna, kaplıca, masaj salonu, SPA ve spor merkezleri gibi toplanma mekanlarının faaliyetlerini geçici bir süreliğine durdurduğu açıklandı.

İşte 16 Mart'tan bu yana Nargile kafeler de kapalı tutuluyor.

Tüm dünyayı saran koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında 11 Mayıs'tan itibaren kapalı olan internet kafeler ve elektronik oyun yerleri, İçişleri Bakanlığı genelgesine göre, koronavirüs tedbirlerinin alınması şartıyla 1 Temmuz'da faaliyetlerine başladı.

Korona virüs önlemleri kapsamında birçok kafenin çalışma şartları yeniden düzenlenmişti.

Ancak nargile kafeler bu gdzenlemenin dışarısında bırakılmıştı.

Nargile kafeler ne zaman açılacak diye merakların aklında hep aynı soru var. Nargile içmek isteyenler bir süre daha bekleyecek çünkü henüz nargile kafeler ne zaman açılacak bilgisi henüz açıklanmadı. Ancak nargile kafeler tamamen değil geçici süreyle hizmet dışı kaldı.

