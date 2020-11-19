Namazı vaktinde kılmanın fazileti nedir?

Allahü Teala, beş vakit namazı farz kılması sonrasından Resûlulah Efendimiz (SAV) namaz vaktinde kılınmasına dair sürekli ashabını uyarmıştır.

Sevgili Peygamberimiz Hz Muhammed (SAV), namazı ilk vaktinde kılmayı tavsiye eder, geciktirmeyi hoş görmeyerek ashâbına şu uyarıda bulunurdu:

“Namazın ilk vaktinde Allâh’ın rızâsı, son vaktinde ise affı vardır.” (Tirmizî, Salât, 13/172)

Ümmetine böyle tavsiyede bulunan Allah'ın Resûlü, bu fazîleti herkesten daha titiz bir şekilde bizzat kendisi yaşardı. Zîrâ O, hayâtı boyunca namazlarını dâimâ ilk vaktinde kılmıştır. Nerede ve ne hâl üzere bulunursa bulunsun, vakti girdiği anda hemen namazını kılmaktan çok hoşlanırdı.

İbn-i Mes'ûd'un (radiyallahü anh) bildirdiği Hadis-i Şerif'te:

“Nama­zını vaktin evvelinde kılan kimsenin namazı büyük nûr ile göğe çıkıp. Arş-ı a'lâya kadar yükselir. Kıyamete kadar, orada sahibi için istiğfar eder. Duâ edip: Sen beni muhafaza ettiğin gibi, Allahü Teâlâ da seni ko­rusun der. Namazını vaktinı geçirerek kılanın namazı nursuz olarak göğe çıkarılır. Göğe çıkınca eski bir paçavraya sarılır Geri çevrilip yüzüne çarpılır. Sahibine bedduâ edip, beni zayi ettiğin gibi, Allahü Teâlâ da seni zayi eylesin der” buyuruldu.

Yine Peygamberimiz Hz. Muhammed (SAV) namazın vaktinde kılınmasıyla ilgili şu Hadis-i Şerifleri buyurmuşlardır:

Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed (SAV) ahirette il namazdan hesaba çekileceğine dair şu Hadis-i Şerifi buyurmuştur:

“(Kıyamet günü) kulun ilk hesaba çekileceği şey namazıdır. Eğer bunu tam olarak yapmışsa (ne âlâ!) Ama (farz namazları tamam) değilse Yüce Allah, ‘Kulumun nafilelerine bakın.’ buyurur. Eğer nafile namazı bulunursa, ‘Onunla farzları tamamlayın."’ (Nesâî, Salât, 9)

"Ya Ali, namazı vakti girince, geciktirmeden hemen kıl. (Eşiat-ül-lemeat)

Bir zaman gelecek, âmirler, imamlar, namazı öldürecekler, vaktinden sonraya bırakacaklar. Sen, namazını vaktinde kıl. (Müslim)

(Allahü teâlânın rızası, vakti girince hemen kılınan namazdadır. (Tirmizi)"

