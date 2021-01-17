“Nakliyecilere ücretsiz alternatif sağlanmalı”

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Başkanı Fevzi Apaydın, köprü ve yol geçişlerine 2021 yılında gelen yüzde 26 zam karşısında nakliyeci esnafının belinin büküldüğünü kaydederek, zorunlu köprü ve yol geçişlerinin dışında alternatif ve ücretsiz geçiş imkanı sağlanması gerektiğini belirtti.

Nakliyeci esnafı için zorunlu köprü ve yol geçişlerinin dışında alternatif geçişler sağlanması gerektiğini kaydeden Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, köprü ve yol geçiş ücretlerine 2021 yılı için yüzde 26 zam yapıldığını ifade etti. Nakliyeci esnafının zorunlu olarak geçtiği köprü ve yol geçiş ücretleri esnafın belini büktüğünü ve zorunlu köprü ve yol geçişlerinin dışında alternatif ve ücretsiz geçiş imkanı sağlanması gerektiğini belirten Apaydın, “Alternatif yol imkanı sağlanamıyorsa geçiş ücretlerine zam yapmak yerine ücretler düşürülmeli” dedi.



Zorunlu köprü ve yol geçişlerinde şoför esnafının yaşadığı sıkıntıları dile getiren TŞOF Başkanı Fevzi Apaydın, direksiyon başında görevini yürüten şoför esnafının ücretli köprü ve yollardan geçerken geçiş kartında veya kredi kartında yeterli bakiyenin olup olmadığını takip etmesinin zor olduğunu ifade ederek, geçiş kartının takibini yapamayan esnafın kartında yetersiz bakiye olursa, geçiş ücretinin ödenmediğinin farkına varamaması ile cezaya maruz kaldığının altını çizdi. Esnafın hiçbir şekilde uyarılmadan ve adresine tebligat yapılmadan gelen cezaların direkt icraya gönderildiğinde büyük bir mağduriyet yaşandığını söyleyen Apaydın, esnafın geçiş bedelinin 4 katı cezaya maruz kalmanın yanı sıra bir de icra masrafları ve avukatlık ücretlerini ödemek zorunda kaldığını belirtti. Apaydın, bu mağduriyetin önüne geçmek için nakliyeci esnafına ceza bildiriminin yapılması gerektiğini söyledi.



Nakliyeci esnafı için alternatif geçiş hakkının sağlanmasının gerekliliğini ifade eden Apaydın, “Nakliyeci esnafımız icraya giden cezalar yüzünden ekmek teknesi olan aracını bile satmak zorunda kalabiliyor. Esnafımız haksız yere maruz kaldığı bu cezaların bedelini böyle ağır şekilde ödememeli. Köprü ve yol geçiş cezaları ödenebilir ve makul seviyede olmalı. Öte yandan ulaşım için gerekli yol, köprü, tünel gibi hizmetler kamu hizmeti olarak verilmeli ve nakliyeci esnafımız için alternatif geçiş yolları oluşturulmalı. Zaten pandemide zor şarlar altında çalışan şoför esnafımız bu yükten kurtarılmalı” şeklinde konuştu.

Mehmet Fahri Özkan / Milli Gazete

