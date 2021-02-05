Nakdi ücret desteği ödemeleri 9 Şubat'ta yapılacak

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ocak ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemelerinin tarihini açıkladı.

Bakan Selçuk ödemelerinin 9 Şubat'ta gerçekleştirileceğini duyurdu.

Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, "Nakdi ücret desteği ödemeleri, 9 Şubat'ta banka hesapları üzerinden yapılacak. Sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanların ödemeleri ise PTT aracılığıyla gerçekleştirilecek" dedi

