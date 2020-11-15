Nagehan Alçı'dan flaş iddia: AK Parti'de iç savaş var

Habertürk yazarı Nagehan Alçı, başta Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son günlerdeki "özgürlük" ve "hukuk" vurguları üzerine "Bu kez özgürlük ve hukuk seferberliği fırsatı kaçmamalı" başlıklı bir yazı kaleme aldı. Alçı yazısında, "İslami kesimin içinde benim boyutlarını anlamakta zorlandığım seviyede bir iç savaş var, herkes konumunu ve makamını korumak için her an boyut değiştiriyor" ifadeleri kullandı.

"Ekonomi ile hukuk ve demokraside yepyeni bir seferberlik başlatıyoruz. Beni çok heyecanlandıran bu sözler Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ait" diyen Alçı'nın yazısındaki ilgili kısım:

"Diğer yandan da Türkiye özgürlüklerin vanalarını açarken direnmeye çalışanları da ibretle izliyorum.Hukuk devleti olma hedefini reddeden ve hala devletin hukuku geçerli olsun isteyen bir zihniyet de Tayyip Erdoğan’ın ısrarla verdiği mesajlara karşı durma gayretinde.

Devlet hukuka uysun denmesi gerekirken tam aksini savunan, ‘Devlet kafasına koyduğunu uyduruk iddianamelerle istediğini tutuklar, savcılar ve hakimler de gerekçesini açıklar’ diyen devlet içindeki o kafa Erdoğan’a direnmeye çalışıyor.Benim tek endişem var…

O da Tayyip Bey’in başlattığı bu haklı reform ateşinin AK Parti içi savaşlara kurban gitme ihtimali.İslami kesimin içinde benim boyutlarını anlamakta zorlandığım seviyede bir iç savaş var.Kim kimi tasfiye edecek kaygısı ve korkusuyla kimse sağlıklı düşünemez hale gelmiş.

Herkes her an saf değiştiriyor. Herkes konumunu ve makamını korumak için her an boyut değiştiriyor.İş öyle bir iç iktidar mücadelesine dönüşmüş ki kimse meselelerin esasına bakmaz hale gelmiş. Herkes kendi safının ayakta kalması derdinde. Mesela normalde özgürlükçü eğilimde gördüğüm bir köşe yazarı ile konuşuyorum. İşin özüyle ilgilenmiyor. Onlar kazanırsa beni tasfiye ederler diye kaygılanıyor ve korkuyor.

Tüm bunları aşabilecek tek kişi yine Recep Tayyip Erdoğan.Daha fazla özgürlük ve hukuk yönünde ilerlerken bir yandan da AK Parti ve Devlet içindeki kavgaların da durulması ve sakin sulara dönülmesi gerekiyor.Türkiye’nin özgürleşmesi ve demokratikleşmesi için elimize geçen bu fırsatı heba etmeyelim."

