Naci Görür'den Elazığ depremi sonrası flaş açıklama
Elazığ'da meydana gelen 4.2 büyüklüğündeki deprem sonrası Prof. Dr. Naci Görür Twitter'da açıklama yaptı.
GÜNDEM 03.01.2021, 22:17
Prof. Dr. Naci Görür, Elazığ'da meydana gelen 4.2 büyüklüğünde deprem sonrası Twitter'dan, ''Arkadaşlar, Elazığ-Sivrice/Kalaba’da 4,2 deprem oldu. Daha önce dediğim gibi 2020 depremi temizlik hareketine devam ediyor. Endişe yok. Bunu da artçı deprem zincirinin son halkaları gibi düşünebilirsiniz. Sevgiyle.'' açıklamasında bulundu.
Ünlü uzman Twitter hesabından bir açıklama daha yaparak, "Sevgili hemşehrilerim, kaç kez yazdım. Ben şahsen Elazığ ve yakın çevresinde artık uzun bir zaman büyük bir deprem beklemiyorum. DAF üzerinde eğer deprem olacaksa bu depremler ya Palu-Karlıova arasında ya da Çelikhan-Erkenek-Türkoğlu yöresinde olacaktır. Sevgiyle" ifadelerini kullandı.
Ünlü uzman Twitter hesabından bir açıklama daha yaparak, "Sevgili hemşehrilerim, kaç kez yazdım. Ben şahsen Elazığ ve yakın çevresinde artık uzun bir zaman büyük bir deprem beklemiyorum. DAF üzerinde eğer deprem olacaksa bu depremler ya Palu-Karlıova arasında ya da Çelikhan-Erkenek-Türkoğlu yöresinde olacaktır. Sevgiyle" ifadelerini kullandı.
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