Naci Görür korkuttu: 500 bin İstanbullunun hayatı tehlikede

Prof. Dr. Naci Görür'den İstanbul depremiyle ilgili sözleri korkuttu. Prof. Dr. Naci Görür, İstanbul'da 7 üzerinde deprem beklediğini söyledi. Olası İstanbul depreminde en riskli bölgelerin ise Avrupa Yakası Haliç'ten başlayıp Silivri'ye giden ve 10 km içindeki kuşağın olduğunu söyledi.

Prof. Dr. Naci Görür, 7 üzerinde deprem beklediğini söyleyerek, "Depremi iki fay hattında bekliyoruz. İstanbul'da 500 bin insanın hayatı tehlikede" dedi. İstanbul depremine ilişkin önemli uyarılarda bulunan Prof. Dr. Naci Görür, depremde riskli bölgeleri sıralayarak, "En tehlikeli olan Avrupa Yakası Haliç'ten başlayıp Silivri'ye giden ve 10 km içindeki kuşak. Jeolojik özellikler ve buradaki kayalar sert değil, yumuşak, kaygan, şiddetli bir sarsıntıda heyelan yapma özelliğine sahip. Bunlar depremin riskini artırıyorlar. Halk terimiyle buralar "çürük". ifadelerini kullandı.

İstanbul depreminin büyüklüğüne ilişkin Naci Görür, 800 tonu aşan patlayıcının enerjisine denk olduğunu vurguladı. Görür, konuşmasına şu şekilde devam etti: "İstanbul büyük deprem bekliyor dedik. 99'dan sonra Marmara'nın altındaki kabuğa enerji yükledi. Bu kabuk bu enerjiyi kaldıramaz. 21 senedir 44 santimlik bir ciddi sorun var. 7 büyüklüğünde bir deprem beklesek buna karşılık gelen bir enerji bir milyon 800 tonu aşkın patlayıcının aynı anda çıkan enerjisine denk."

İstanbul'da 7'nin üzerinde deprem olma ihtimalinin yüzde 64 olduğunun altının çizen Görür, "2000'de bir yayın var bütün tarihi bir depremler incelenmiş. Ve saygın bir yayın kuruluşu. Bu çalışmalar sonucu 99'dan sonra İstanbul'da 7'nin üzerinde depremin olma olasılığı yüzde 64'dür."İstanbul'da iki fay hattında deprem bekliyoruz" ifadesini kullandı.



