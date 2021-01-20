Nabil Dirar, Süper Lig ekibiyle anlaştı
Süper Lig ekiplerinden BB Erzurumspor, Fenerbahçe'nin kadro dışı bıraktığı Nabil Dirar'la prensip anlaşmasına vardı.
GÜNDEM 20.01.2021, 06:18
Sezona şampiyonluk parolasıyla yola çıkan Fenerbahçe, ara transfer döneminde Attila Szalai, Mesut Özil'i kadrosuna katan ve gelecek sezondan itibaren olmak üzere Bright Osayi-Samuel ile 4 yıllık sözleşme imzalarken Nabil Dirar'ın kaderi belli oldu.
Sezon başından bu yana kadro dışı olan ve Fenerbahçe ile idmanlarına devam eden Nabil Dirar, Süper Lig ekiplerinden Nabil Dirar ile 1,5 yıllığına anlaşmaya vardı.
Sezon başından bu yana kadro dışı olan ve Fenerbahçe ile idmanlarına devam eden Nabil Dirar, Süper Lig ekiplerinden Nabil Dirar ile 1,5 yıllığına anlaşmaya vardı.
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