N Kolay 42. İstanbul Maratonu başladı! Maraton tarihinde bir ilk...



Dünya Atletizm Birliği (World Athletics) tarafından "altın kategori"de gösterilen ve "Dünyanın kıtalararası koşulan tek maratonu" unvanını taşıyan 42. İstanbul Maratonu tarihinde ilk kez Avrupa’dan Asya’ya koşulacak.

Yoğun koronavirüs önlemleri altında düzenlenecek maratonda bu yıl 15 kilometrelik çipli koşu ile 8 kilometrelik halk koşusu yapılamayacak.

Yüksek hijyen standartları ve 4 bin kişilik kısıtlı kontenjanla parkura çıkılacak maratonda ayrıca paten ve tekerlekli sandalye yarışları da yapılacak.

Covis 19 tedbirleri kapsamında kısıtlı kontenjan ve yalnızca maraton kategorisinde gerçekleştirilecek organizasyonda ilk olarak saat 08.45'te paten yarışının startı verilecek. Paten yarışının başlama saatinden 5 dakika sonra da tekerlekli sandalye kategorisindeki sporcular yarışa başlayacak.

Koronavirüs nedeniyle maratonda koşamayacak sporseverler için "Tek başına bizimle koş" sloganıyla sanal koşu düzenlenecek.

Organizasyonda Maratonun startı ise saat 09.00'dan itibaren verildi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında kademeli olarak gerçekleştirilecek olan maratonda temizlik ve hijyene dikkat edilecek.

Parkur başlangıcında sporcuların en az 1,5 metrelik sosyal mesafeye uyması sağlanacak.

Isınma, hazırlık ve parkura giriş aşamaları da dahil olmak üzere tüm sporcular yarış başlayana kadar maskelerini takmaya devam edecek.

Yığılmaların önüne geçebilmek için start alanında her sıra 4 kişiden oluşacak şekilde 125 sıra oluşturacak sporcular göğüs numaralarındaki renklere göre gruplara ayrılacak

Kırmızı grup saat 09.00

Siyah grup saat 09.10

Sarı grup saat 09.20

Lacivert grup saat 09.30

Yeşil grup saat 09.40

Eflatun ise saat 09.50'de yarışa başlayacak.

Yarış parkurun 50. metresinde ve 200. metresinden itibaren 5'er metre aralıklarla sağda ve solda 5'er adet maske çıkartma alanları ve maske çöp kutuları bulunacak. Böylelikle sporcular çöplerini ve maskelerini bu kutulara atabilecek.

Maratonda bir ilk olarak 15 Temmuz Şehitler Köprüsü iki kere geçilecek. Start bu yıl Yenikapı'dan verilecek. Sporcular organizasyon tarihinde ilk kez Avrupa'dan Asya'ya koşacak.

Sporcular 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçip Altunizade'den dönecekler. Altuniza'den dönen maratoncular daha sonra da köprüyü ikinci kez koşarak yarışı Yenikapı'da tamamlayacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul tarafından düzenlenecek koşu Altunizade köprüsünden 'U' dönüşü yapıldıktan sonra 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Beşiktaş sapağı, Barbaros Bulvarı Beşiktaş İskelesi’ne kadar gelen parkurda buradan sonra hiç bir eğime uğramadan, Dolmabahçe, Fındıklı, Salı Pazarı, Karaköy, Galata Köprüsü güzergahını Unkapanı istikametine dönüş, Cibali, Fener, Balat’a kadar takip edecek ve buradan dönecek. Parkurun Altunizade'den sonraki ikinci uç noktası olan Balat'tan ters istikamette koşulacak yarış, sahil yolunu takip ederek Fener, Unkapanı, Sirkeci, Kumkapı'yı geçerek başladığı yer olan Yenikapı'da son bulacak.

N Kolay 42. İstanbul Maratonu'nda bu yıl farklı olarak sanal koşu heyecanı yaşanacak.

Kovid-19 tedbirleri nedeninyle kontenjan sınırlaması getirilen maratonda yarışa katılamayan sporseverler içi Sanal koşu, "Tek başına bizimle koş!" sloganıyla 5, 10 ve 15 kilometre kategorilerinde gerçekleşecek.

İstanbul Maratonu'nda birinci olan sporcular Türkiye şampiyonu sayılacak. Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamada, bu yılki yarışın aynı zamanda Türk sporcular için maratonda Türkiye şampiyonluğu anlamına geldiği bildirildi.

N Kolay 42. İstanbul Maratonu'nda bu yıl 3'ü Türk, 10'u yabancı olmak üzere 13 erkek, 2'si Türk 9'u yabancı olmak üzere 11 kadın elit atlet koşacak.

İstanbul Maratonu'nda mücadele edecek elit atletler şöyle:

Erkekler: Yavuz Ağralı, Üzeyir Söylemez, Halil Yaşin (Türkiye), Felix Kimutai, Cosmas Birech, Jairus Kipchoge Birech, Edwin Cheruiyot Soi, Benard Cheruiyot Sang (Kenya), Zewudu Hailu Bekele, Abdisa Teshome Duber, Getaye Fisseha Gelaw, Tsegaye Getachew, Fetene Alemu Regasa (Etiyopya)

Kadınlar: Tubay Erdal, Meryem Kılınç Gündoğdu (Türkiye), Vivian Kiplagat, Angela Tanui, Diana Chemtai Kipyogei (Kenya), Tigist Memuye, Hiwot Gebrekidan, Ftaw Zeray Bezabh, Meseret Gezahegn Merine, Yeshi Kalayu Chekole (Etiyopya), Nazret Weldu (Eritre).

İstanbul Maratonu'nda kategorilerinde ilk 5'e giren sporculara ödülleri verilecek

Birincilerin 50'şer bin lira para alacağı maratonda ikincilere 35'er bin, üçüncülere 20'şer bin, dördüncülere 15'er bin, beşincilere ise 12'şer bin lira para ödülü verilecek.

Tekerlekli sandalye yarışında dereceye giren erkek ve kadın sporcularda ise birinciler 15'er bin, ikinciler 10'ar bin üçücüler ise 7 bin 500'er lira alacak.

Türkler master atletler tasnifinde ise 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59 ve 60-65 yaş kategorilerinde para ödülü verilecek. Yaş kategorilerinde erkekler ve kadınlarda birinciler bin 300'er, ikinciler biner ve üçüncüler ise 650'şer lira ödülle buluşacak.

Dünyanın kıtalararası koşulan tek maratonu’ unvanını taşıyan ve World Athletics tarafından altın kategoride gösterilen ‘N Kolay İstanbul Maratonu’ için trafiğe kapatılacak yollar da belli oldu.

Maraton nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü 08.30-15.00, parkur üzerindeki yollar ise 05.30-15.00 arasında araç trafiğine kapatılacak.

Organizasyon ekibince yapılan açıklamada "Gülhane Parkı sahil alt girişleri, Cankurtaran, Çatladıkapı, Kumkapı, Namık Kemal Caddesi ve Sahil Kennedy Bağlantısı, Galata Köprüsü, Karaköy-Fındıklı-Beşiktaş sahil yolu, Barbaros Bulvarı E-5 sapağı, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Altunizade Köprüsü yapılacak ‘’U’’ dönüşü neticesinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Beşiktaş sapağı, Barbaros Bulvarı, Sahil güzergâhı Beşiktaş-Dolmabahçe-Fındıklı-Karaköy-Galata Köprüsü, Eminönü-Eyüp istikametinde Unkapanı-Fener-Balat yolu, parkur üzeri ve parkura çıkan tüm yollar çift yönlü trafiğe kapatılacaktır." denildi.

İstanbul Maratonu nedeniyle Avrupa Yakası'nda 87 olmaj üzere Anadolu Yakası'nda 37 İETT hattının güzergahı değiştirildi.

8 Kasım Pazar günü Metrobüs seferleri Fatih Sultan Mehmet Köprüsü üzerinden gerçekleştirilecek.

Maraton nedeniyle metrobüs hattında, Zincirlikuyu ile Beylikdüzü arasındaki seferler normal bir şekilde devam edecek.

Zincirlikuyu ile Söğütlüçeşme arasındaki seferler ise 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün kapatılması nedeniyle 08.30-15.00 arasında Fatih Sultan Mehmet Köprüsü üzerinden yapılacak.

Metrobüs araçları Zincirlikuyu güzergahından FSM'ye yönelecekler. Yolcu iniş binişleri Kavacık'tan devam eden hat üzerinde diğer yolcu iniş binişleri Yenisahra, Göztepe Köprüsü ve Uzunçayır duraklarından olacak.

Hat üzerinde sefer yapacak araçlar Uzunçayır'dan sonra Söğütlüçeşme İstasyonu'na girecek. Karşı yönde ise sadece Kavacık'ta yolcu iniş ve binişleri gerçekleştirilecek.

Öte yandan maratona katılacak sporcular ve görevliler katılım belgelerini gösterip İETT araçlarına ücretsiz binebilecek.

Maratonda ayrıca güvenli alan uygulaması, koronavirüs tedbirleri kapsamında ilk kez uygulanacak

Sporcular, etkinlik alanına asılacak karekodları kullanarak giriş yapacaklar.

Yüksek tedbir kapsamı ve HES kodu uygulaması ile sporcuların hem de görevlilerin koronavirüs olup olmadıkları da belirlenecek

Akıllı telefonunda "Hayat Eve Sığar" uygulaması bulunan herkes güvenli alan uygulamasını kullanabilecek.

42. kez düzenlenen maratonda şimdiye kadar erkeklerde 11 Türk, 30 yabancı atlet birinci oldu, kadınlarda ise 29 yarıştan 28'ini yabancılar, sadece birini Türk atlet kazandı.

