MYK’da reform paketine son revize!

Son kez elden geçirilen ekonomi ve yargı paketinin kısa bir süre içerisinde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kamuoyuna açıklanacağı ifade ediliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kasım ayında gündeme getirdiği ve Adalet Bakanı ve Hazine ve Maliye Bakanı’nın üzerinde çalıştığı reform paketinde sona gelindi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın geçen hafta kamuoyuna açıklanma safhasına geldiği söylediği reform paketinin son rötuşlar için dün yapılan AK Parti Merkez Yürütme Kurulu’nda (MYK) masaya yatırıldığı öğrenildi. MYK’daki son revizeden sonra belirlenen tarihte reform paketinin Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kamuoyuna açıklanması bekleniyor.



Daha önce ekonomide üç aylık paketler açıklayan İktidarın, bu sefer daha kapsamlı bir ekonomi ve yargı reformu için harekete geçtiği biliniyor. Uzun süredir başta Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile Hazine ve Maliye Bakanı Lütfü Elvan olmak üzere diğer bazı bakanların da desteğiyle ekonomi ve yargı reformunun altyapı çalışması yürütülürken, söz konusu paketin son kez dünkü AKP MYK’sında ele alındığı öğrenildi. MYK Toplantısı’nda revize edilen paketin, kısa bir süre içerisinde siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşları başta olmak üzere kamuoyuna açıklanacağı ifade ediliyor.



İktidar, uzun süredir üzerinde çalışılan reform paketiyle yabancı yatırımcının Türkiye’ye gelmesini sağlarken, aynı zamanda AB ile yeni bir sayfa açmayı planlıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın reform çıkışı yaptığı günden beri kamuoyunda beklenti yükselirken, reform paketinin bu beklentilerin ne kadarını karşılayacağı ise merak konusu.

