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Myanmar'da ordu yönetime el koydu
Myanmar ordusu, ülkede son dönemde yaşanan gelişmeler üzerinden yönetime el koyduğunu ve 1 yıl boyunca ülkeyi yöneteceğini açıkladı.
GÜNDEM 01.02.2021, 07:07
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Myanmar ordusu, yönetime el koyduğunu ve 1 yıl boyunca ülkeyi yöneteceğini açıkladı.
Myanmar ordusunun yayın organından yapılan açıklamada, sabah saatlerinde gerçekleşen gözaltların ardından darbe iddiaları doğrulanırken, ülke idaresinin artık Genelkurmay Başkanı Min Aung Hlaing'in elinde olduğu duyuruldu.
Darbenin ardından ülkede olağanüstü hal ilan edildiğini açıklayan ordu, Myanmar'ın bir seneliğine askeri yönetimle idare edileceğini belirtti.
'SEÇME HİLE KARIŞTI' İDDİASI DARBEYE YOL AÇTI
Myanmar'da ordu, iktidardaki Suu Çii'nin partisinin zaferiyle sonuçlanan seçime hile karıştığını öne sürmüştü.
Tartışmalar sürerken, Genelkurmay Başkanı, kanunların düzgün şekilde uygulanmaması halinde anayasanın feshedilebileceğini açıklamıştı.
Myanmar parlamentosunun da bugün açılması bekleniyordu.
DEVLET BAŞKANI GÖZALTINDA
Myanmar'da iktidar partisi Ulusal Demokrasi Birliği (NLD) Partisi Sözcüsü Myo Nyunt, Devlet Başkanı Win Myint, Suu Çii ve partinin diğer yöneticilerinin sabahın erken saatlerinde ordunun yaptığı baskın sonucu gözaltına alındığını açıklamıştı.
"Halkımızdan düşünmeden karşılık vermemesini ve yasalara uygun şekilde hareket etmesini istiyorum" ifadesini kullanan Myo Nyunt, kendisinin de gözaltına alınmayı beklediğini belirtmişti.
Myanmar ordusunun yayın organından yapılan açıklamada, sabah saatlerinde gerçekleşen gözaltların ardından darbe iddiaları doğrulanırken, ülke idaresinin artık Genelkurmay Başkanı Min Aung Hlaing'in elinde olduğu duyuruldu.
Darbenin ardından ülkede olağanüstü hal ilan edildiğini açıklayan ordu, Myanmar'ın bir seneliğine askeri yönetimle idare edileceğini belirtti.
'SEÇME HİLE KARIŞTI' İDDİASI DARBEYE YOL AÇTI
Myanmar'da ordu, iktidardaki Suu Çii'nin partisinin zaferiyle sonuçlanan seçime hile karıştığını öne sürmüştü.
Tartışmalar sürerken, Genelkurmay Başkanı, kanunların düzgün şekilde uygulanmaması halinde anayasanın feshedilebileceğini açıklamıştı.
Myanmar parlamentosunun da bugün açılması bekleniyordu.
DEVLET BAŞKANI GÖZALTINDA
Myanmar'da iktidar partisi Ulusal Demokrasi Birliği (NLD) Partisi Sözcüsü Myo Nyunt, Devlet Başkanı Win Myint, Suu Çii ve partinin diğer yöneticilerinin sabahın erken saatlerinde ordunun yaptığı baskın sonucu gözaltına alındığını açıklamıştı.
"Halkımızdan düşünmeden karşılık vermemesini ve yasalara uygun şekilde hareket etmesini istiyorum" ifadesini kullanan Myo Nyunt, kendisinin de gözaltına alınmayı beklediğini belirtmişti.
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