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Müzedeki heykeli eline alıp haykırdı: Bizden çalınanları almaya geldim
Fransa'da Louvre Müzesi'nde Afrikalı bir adam, sergilenen ahşap heykeli yerinden söküp, ''Sömürgeciler tarafından bizden çalınanları almaya geldim'' dedi.
GÜNDEM 26.10.2020, 22:14
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Fransa'daki Louvre Müzesi ilginç bir eyleme ev sahipliği yaptı. Afrikalı adam, müzedeki bir heykeli eline alarak, 'Fransızların Afrika'dan çaldığı eserleri geri almaya geldim' dedi.
TRT Haber'in haberine göre, Paris'teki ünlü Louvre Müzesi perşembe günü ilginç bir eyleme sahne oldu. Afrikalı adam, "Sömürgeciler tarafından bizden çalınan, yağmalanan her şeyi, tüm Afrika adına, vatanı için öldürülenler ve aşağılananlar adına, geri almak için buraya geldim" dedi.
Elindeki heykelle dışarıya çıkmaya çalışan adamı sakinleştirmeye çalışan ziyaretçilerin görüntüsü sosyal medyada paylaşıldı.
Fransa Parlamentosu, ülkede bulunan Senegal ve Benin'e ait tarihi eserlerin sahiplerine iade edilmesini oy birliğiyle kabul etmişti. Başkent Paris'teki Quai Branly-Jacques Chiracm Müzesi'nde Afrika'dan ülkeye taşınan 70 bin civarında eser sergileniyor. Ülke genelinde ise Afrika'ya ait en az 90 bin tarihi parçanın olduğu biliniyor.
TRT Haber'in haberine göre, Paris'teki ünlü Louvre Müzesi perşembe günü ilginç bir eyleme sahne oldu. Afrikalı adam, "Sömürgeciler tarafından bizden çalınan, yağmalanan her şeyi, tüm Afrika adına, vatanı için öldürülenler ve aşağılananlar adına, geri almak için buraya geldim" dedi.
Elindeki heykelle dışarıya çıkmaya çalışan adamı sakinleştirmeye çalışan ziyaretçilerin görüntüsü sosyal medyada paylaşıldı.
Fransa Parlamentosu, ülkede bulunan Senegal ve Benin'e ait tarihi eserlerin sahiplerine iade edilmesini oy birliğiyle kabul etmişti. Başkent Paris'teki Quai Branly-Jacques Chiracm Müzesi'nde Afrika'dan ülkeye taşınan 70 bin civarında eser sergileniyor. Ülke genelinde ise Afrika'ya ait en az 90 bin tarihi parçanın olduğu biliniyor.
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