Reklam

Son Dakika

Müttefik sanılan düşman! Geçmişten bugüne Türkiye - ABD krizleri

Müttefik sanılan aslında düşman konumunda olan ABD, CAATSA yaptırımları ile Türkiye'ye düşman olduğunu ilan etmiş oldu. İşte geçmişten bugüne Türkiye - ABD krizleri...

GÜNDEM 01.01.2021, 11:12
2
Müttefik sanılan düşman! Geçmişten bugüne Türkiye - ABD krizleri
‘15 Temmuz hain darbe girişiminin arkasındaki güç’ olarak ifade edilen ABD, geçtiğimiz günlerde kabul ettiği CAATSA yaptırımları ile Türkiye'ye düşman olduğunu ilan etmiş oldu. Söz konusu yaptırımların isminden anlaşılacağı üzere Türkiye'yi resmen düşman olarak tanımlayan ABD ile krizlerle dolu bir tarihimiz var. ABD her ne kadar Türkiye'de kimi partilerce 'müttefik' olarak tanımlansa da yakın tarihimize baktığımız takdirde siyasal denklemlerde ABD ile aynı tarafta durulamayacağı çok net olarak gözüküyor. Bu bağlamda Türkiye ile ABD arasında gerçekleşen krizleri ele aldık ve ABD'nin Türkiye için neden müttefik olamayacağını ortaya koyduk.
20. yüzyılda defalarca karşımızda yer alan ABD söz konusu tavrını 2000’li yıllarda da sürdürdü. Irkçı emperyalizmin hizmetkârı ABD, Siyonizm’in planlaması doğrultusunda Türkiye aleyhinde çok sayıda adım attı. 2010 sonrası yıllara ABD’nin Türkiye’ye müttefik olamayacağı gerçeği defalarca ortaya çıkarken söz konusu süreçte ABD ile Türkiye arasında çok büyük krizler yaşandığı görüldü.

Kimi siyasiler tarafından dost ve müttefik olarak tanımlanan ABD, PKK terör örgütünü yıllardır lojistik ve finansal olarak desteklemeye devam ediyor. Son dönemlerde teröre desteğini daha da artıran ABD, 'Arap Baharı'nın etkilediği ülkelerden Suriye’de de terör örgütlerinin baş destekçisi oldu. Türkiye'ye komşu ülkeler arasında yer alan Suriye'de 2011 yılında başlayan iç karışıklık git gide içerisinden çıkılamaz bir hal alırken Türkiye'nin güvenliğini tehdit eden boyutlar da ortaya çıktı. Tam anlamıyla savaş alanına dönen Suriye'de konuşlanan terör örgütleri DEAŞ ve YPG/PYD Türkiye için büyük bir tehdit oluşturdu. Türkiye söz konusu terör örgütlerine karşı mücadele ederken ülkemizin sözde müttefiki ABD, YPG/PYD yanlısı bir politika izledi. Türkiye, YPG/PYD'yi terör örgütü PKK'nın Suriye kolu olarak nitelendirip ABD’ye birçok kez “tarafını seç” çağrısı yapmasına rağmen Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'nin tehdit olarak gördüğü bu unsurları müttefik olarak gördüğünü her fırsatta dile getirdi. ABD'nin terör örgütü PKK/YPG'ye vermiş olduğu binlerce TIR silah yardımı ve maddi destek Obama döneminin yanı sıra Trump'ın ABD Başkanı olduğu süreçte de devam etti. Söz konusu durum Türkiye nezdinde ciddi bir rahatsızlık oluşturdu.

Türkiye'deki üsleriyle İslam coğrafyasına yıllardır kan kusturan ABD ile yaşanan krizler son dönemde iyice arttı. Bu bağlamda 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen hain darbe girişimine destek veren ABD, Türkiye halkına yönelik gerçekleştirilen saldırıların rejisörü konumunda yer aldı. Vatandaşların bizzat meydanlara inerek engellediği 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Türkiye halkı nezdinde ABD'ye olan öfke daha da büyüdü. Söz konusu darbe girişiminin arkasındaki gücün ABD olduğu sık sık dile getirilirken 17 Temmuz 2016 tarihinde açıklamada bulunan dönemin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Süleyman Soylu da FETÖ'cü hainlerin arkasında ABD'nin olduğunu söylemişti.

15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen hain darbe girişiminin başarıya ulaşmamasının ardından gelişen süreçte ABD ile Türkiye arasında yaşanan dalgalı ilişkiler daha ziyade gerginlik seviyesinde seyretmeye başladı. Bu bağlamda Türkiye ile ABD kriz yaşanmasının temel sebeplerinden birini FETÖ mensupları ve elebaşı Fethullah Gülen'in iade edilmesi konusu teşkil etti. Türkiye, 15 Temmuz hain darbe girişiminin arkasında gördüğü Fethullah Gülen'in iade edilmesi noktasında birçok girişimde bulunulsa da ABD Gülen'in Türkiye'ye teslim edilmesine bir türlü yanaşmadı.

Türkiye ile ABD arasındaki ilişkilerin olumsuz yöndeki seyri FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in iade edilmesi konusuyla sınırlı kalmadı. Bu bağlamda 2017 yılında iki ülke arasındaki ilişkileri derinden etkileyen bir olay yaşandı. 1982 yılından bu yana ABD’nin İstanbul Başkonsolosluğu'nda çalışan Metin Topuz’un tutuklanması ile birlikte devam eden süreçte ABD, Türkiye'ye cevaben “Türkiye'den yapılan göçmen olmayan vize başvurularını” askıya aldığını açıkladı. ABD'nin vermiş olduğu kararın ardından Türkiye de karşılık olarak ABD vatandaşlarına uyguladığı e-vize uygulamasını durdurma yolunu seçti. ABD’nin İstanbul Başkonsolosluğu çalışanları arasında yer alan Topuz, yargılandığı davada 8 yıl 9 ay hapis cezası alırken söz konusu kararın ardından ABD'den yapılan açıklamada “Kararın Türkiye-ABD ilişkilerine zarar verdiği” belirtildi. Öte yandan ABD diplomatik misyonlarında görev yapan isimlerin tutuklanması Metin Topuz ile de sınırlı kalmadı.

2017 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD ziyareti sırasında, Washington'daki Türk Büyükelçilik Konutu önünde terör örgütü propagandası yapmak için toplanan kalabalık ile Erdoğan'ı karşılamaya gelenler arasında bir kavga yaşandı. Büyükelçilik konutu önündeki provakatörlere Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın korumaları müdahale etti. Söz konusu olay Türkiye ile ABD arasındaki bir gerilime dönüşürken taraflar birbirine suçlamalarda bulundu. Öte yandan Erdoğan'ın ABD'deki olayın içerisinde yer alan korumaları hakkında dava açıldı ve ABD sınırları içine girmeleri halinde “görüldükleri yerde tutuklanmaları” yönünde karar alındı.

Türkiye ile ABD arasında yakın tarihte yaşanan gerilimlerin doruk noktalarından birini de 'Rahip Andrew Brunson krizi' oluşturdu. 2016 yılında hakkında sınır dışı edilmesi yönünde karar alınan Andrew Brunson aynı yılın Aralık ayında terör örgütleri FETÖ ve PKK ile bağlantılı olduğu gerekçesiyle tutuklandı. Rahip Brunson, casuslukla suçlanırken 16 Mayıs 2017'de gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı Erdoğan-ABD Başkanı Trump görüşmesinde gündeme geldi. Trump'ın Brunson'un tahliye edilmesi yönündeki talebine cevaben 2017 yılının Eylül ayında açıklamada bulunan Erdoğan, "Diyorlar ki, 'Filanca papazı bize verin'. Bir papaz da sizde var. Siz onu bize verin, biz de size onu, yapalım yargıda şeyini size verelim." ifadelerini kullandı. 'Rahip Andrew Brunson krizi'nin etkisiyle iki ülke arasındaki ilişkiler tekrar gerilirken Trump sık sık Brunson'un lehine açıklamalarda bulundu. Yargı tarafından Rahip Brunson hakkında verilen ceza, süreç içerisinde ev hapsine çevrilirken 2018 yılının Temmuz ayında ABD, Türkiye aleyhinde fiili adım atarak yaptırım uygulama kararı aldı.

Rahip Andrew Brunson'un casusluk suçlamasıyla tutuklanması ve beraberinde serbest kalması için ABD tarafından gerçekleştirilen baskı, Türkiye aleyhindeki yaptırımların yürürlüğe konmasıyla devam ederken ABD'den bir küstah karar daha geldi. Bu bağlamda 1 Ağustos 2018 tarihinde Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında da yaptırım kararı alındı ve söz konusu iki ismin kara listeye alınarak ABD'deki mal varlıklarına el konulması, ülkeye girişlerinin ve ABD ile tüm ticari ve finansal ilişkilerinin dondurulmasına karar verildi. ABD ile üst düzey gerilimin nihayetinde Türkiye’deki mahkeme Andrew Brunson'a 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verdi ve serbest bırakılan Brunson'un ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağı kaldırıldı. Andrew Brunson, hakkında verilen kararın ardından ülkesine dönerken ABD Başkanı Donald Trump tarafından Beyaz Saray'da ağırlandı.

Yakın tarihte Türkiye ile ABD arasında yaşanan gerilimlerin listesinde İran asıllı Türkiye vatandaşı Reza Zarrab'ın tutuklanması olayı da yer aldı. 2016 yılının Mart ayında ABD'nin Miami kentinde ABD güçlerince gözaltına alınan Zarrab, “İran'a yönelik Amerikan ambargosunu delmek” suçlamasıyla tutuklandı. Öte yandan Mart 2017'de New York'ta gözaltına alınan Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın Zarrab'ın "suç ortağı" olduğu iddia edildi ve Atilla da tutuklandı. Atilla söz konusu suçlama nedeniyle 28 ay boyunca ABD'de tutuklu kaldı ve nihayetinde 20 Temmuz 2019'da tahliye edilerek Türkiye'ye geldi. Hakan Atilla'nın tahliye edilmesine karşın Reza Zarrab'ın ABD'deki tutukluluğu halen devam ediyor. Türkiye kamuoyu yaşanan sürecin siyasi kararlarla ilgili olduğunu ve ABD'nin temel hedefinde Türkiye'nin yer aldığını düşünüyor.
YARIN: TÜRKİYE-ABD İLİŞKİLERİNDE KIRILMA S-400 KRİZİ VE CAATSA YAPTIRIMLARI
Yorumlar (0)
28°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Kobani bahaneli kalkışmadan sonra çözüm süreci hakkında ne düşünüyorsunuz?
Namaz Vakti 01 Ocak 2021
İmsak 03:20
Güneş 05:20
Öğle 13:03
İkindi 17:03
Akşam 20:36
Yatsı 22:26
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 14 29
2. Beşiktaş 14 28
3. Alanyaspor 15 27
4. Gaziantep FK 14 27
5. Fenerbahçe 14 26
6. Hatayspor 14 24
7. Karagümrük 14 21
8. Malatyaspor 14 20
9. Trabzonspor 15 20
10. Konyaspor 14 19
11. Göztepe 15 19
12. Rizespor 14 19
13. Kasımpaşa 15 19
14. Sivasspor 14 17
15. Antalyaspor 15 17
16. Başakşehir 14 16
17. Gençlerbirliği 14 15
18. Ankaragücü 14 12
19. Denizlispor 14 12
20. Erzurumspor 15 12
21. Kayserispor 14 10
Takımlar O P
1. Altay 16 32
2. Giresunspor 16 32
3. Samsunspor 16 30
4. Tuzlaspor 16 30
5. İstanbulspor 15 28
6. Adana Demirspor 16 28
7. Ankara Keçiörengücü 16 28
8. Altınordu 16 27
9. Bursaspor 16 24
10. Bandırmaspor 16 21
11. Menemen Belediyespor 16 19
12. Ümraniye 16 17
13. Boluspor 16 16
14. Balıkesirspor 15 15
15. Akhisar Bld.Spor 15 13
16. Adanaspor 14 12
17. Ankaraspor 15 9
18. Eskişehirspor 16 3
Takımlar O P
1. Liverpool 16 33
2. M. United 15 30
3. Leicester City 16 29
4. Everton 15 29
5. Aston Villa 14 26
6. Chelsea 16 26
7. Tottenham 15 26
8. Man City 14 26
9. Southampton 16 26
10. West Ham 16 23
11. Leeds United 16 23
12. Wolverhampton 16 21
13. Arsenal 16 20
14. Newcastle 15 19
15. Crystal Palace 16 19
16. Burnley 15 16
17. Brighton 16 13
18. Fulham 15 11
19. West Bromwich 16 8
20. Sheffield United 16 2
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 14 35
2. Real Madrid 16 33
3. Real Sociedad 17 29
4. Sevilla 14 26
5. Villarreal 16 26
6. Barcelona 15 25
7. Granada 15 24
8. Celta de Vigo 16 23
9. Cádiz 16 19
10. Real Betis 16 19
11. Levante 15 18
12. Athletic Bilbao 16 18
13. Deportivo Alaves 16 18
14. Getafe 15 17
15. Elche 14 16
16. Eibar 16 16
17. Valencia 16 15
18. Real Valladolid 16 15
19. Osasuna 15 13
20. Huesca 16 12