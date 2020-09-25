Müttakiler (takva sahibi) sınıfına girebilmek için ne yapmak lazım?
Mehmed Zahid Kotku (k.s.) Hz.'nin mihenk taşı niteliğindeki 'Ramuz El-Ehadis' derslerinden kısa bir bölüm...
GÜNDEM 25.09.2020, 14:39
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Mehmed Zahid Kotku (k.s.) Hz.'nin mihenk taşı niteliğindeki 'Ramuz El-Ehadis' derslerinden aktarılan kısa bir bölümde müttaki (takva sahibi) olmanın gerekliliklerinden bahsediliyor.
'Ramuz El-Ehadis' derslerinden aktarılan kısa bölümde şu ifadeler kullanılıyor:
"Yedi şeyden kaçmadıkça insanlar, bir müttaki (takva sahibi) silsilesine giremezler."Mehmed Zahid Kotku (k.s.) Hz.'nin mihenk taşı niteliğindeki 'Ramuz El-Ehadis' derslerinden kısa bir bölüm... pic.twitter.com/yOuzcH2MZt
— Millî Gazete (@milligazetecom) September 25, 2020
"Yedi şeyden kaçmadıkça insanlar, bir müttaki (takva sahibi) silsilesine giremezler. Gözlerini harama bakmaktan, dillerini kötü söz söylemekten, elleriyle şunu bunu incitmekten yahut haramlara uzatmaktan, ayaklarıyla haram, günah yerlere gitmekten, midesine de haram lokmaları sokmaktan korunmadıkça insan; müttaki sınıfına giremez!"
"Yedi şeyden kaçmadıkça insanlar, bir müttaki (takva sahibi) silsilesine giremezler."Mehmed Zahid Kotku (k.s.) Hz.'nin mihenk taşı niteliğindeki 'Ramuz El-Ehadis' derslerinden kısa bir bölüm... pic.twitter.com/yOuzcH2MZt pushfn('ads'); — Millî Gazete (@milligazetecom) September 25, 2020
'Ramuz El-Ehadis' derslerinden aktarılan kısa bölümde şu ifadeler kullanılıyor:
"Yedi şeyden kaçmadıkça insanlar, bir müttaki (takva sahibi) silsilesine giremezler."Mehmed Zahid Kotku (k.s.) Hz.'nin mihenk taşı niteliğindeki 'Ramuz El-Ehadis' derslerinden kısa bir bölüm... pic.twitter.com/yOuzcH2MZt
— Millî Gazete (@milligazetecom) September 25, 2020
"Yedi şeyden kaçmadıkça insanlar, bir müttaki (takva sahibi) silsilesine giremezler. Gözlerini harama bakmaktan, dillerini kötü söz söylemekten, elleriyle şunu bunu incitmekten yahut haramlara uzatmaktan, ayaklarıyla haram, günah yerlere gitmekten, midesine de haram lokmaları sokmaktan korunmadıkça insan; müttaki sınıfına giremez!"
"Yedi şeyden kaçmadıkça insanlar, bir müttaki (takva sahibi) silsilesine giremezler."Mehmed Zahid Kotku (k.s.) Hz.'nin mihenk taşı niteliğindeki 'Ramuz El-Ehadis' derslerinden kısa bir bölüm... pic.twitter.com/yOuzcH2MZt pushfn('ads'); — Millî Gazete (@milligazetecom) September 25, 2020
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