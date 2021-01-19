Müteahhit belediyedeki rüşvet çarkını anlattı

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, rüşvet iddiaları üzerine, Mali Hizmetler Daire Başkanı Bahattin K. hakkında geçen eylül ayında suç duyurusunda bulundu.

Sözcü'de yer alan habere göre harekete geçen polis, Bahattin K'yı teknik ve fiziki takibe aldı. Bahattin K., müteahhit Y.Ş. ile telefonda görüşüp 30 bin lira para istedi.Rüşvet operasyonunda tutuklanan müdürün kasasından 10 milyon çıktı

Buluşma yerine giden Bahattin K., 30 bin lirayı aldığı sırada polis baskın yaptı. Rüşvet almak ve vermek suçundan nöbetçi mahkemeye sevk edilen 2 şüpheli iddiaları kabul etmedi. Bahattin K.'nın, rüşvet almadığını, maddi sıkıntı içinde olduğu için daha önceden tanıdığı Y.Ş.'nin kendisine 30 bin lira borç verdiğini söylediği öğrenildi. Müteahhit Y.Ş. de borç para verdiğini söyledi. İki şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Müteahhit Y.Ş., tutuklama kararına itiraz ederek ifadesini değiştirdi.



Yeniden ifade veren Y.Ş., Bahattin K.'nın, belediyeden alacağı olan firma sahiplerinden ödeneklerinin ödenmesi için para istediğini, rüşvetini aldıktan sonra bu kişilere ödeme yapıldığını söyledi. Y.Ş., belediyeye yol yapım ve bakım işleri yaptığını ve yaklaşık 4.5 milyon lira hak edişi olduğunu, 2020 yılında ödeme aldığını ve geri kalan yaklaşık 780 bin lirayı alamadığını ifade etti.

Y.Ş., Bahattin K.'nın, belediyenin ödemelerinin kendisi tarafından yapıldığını söyleyerek problemi çözebileceğini ve karşılığında kendisinden 30 bin lira istediğini açıkladı. Hak edişini almak için Bahattin K.'ya 30 bin lira vermeyi kabul ettiğini ifade etti. Y.Ş. serbest bırakıldı.



Mesleki kariyerine 20 yıl önce Evci belde belediyesinde zabıta olarak başlayan Bahattin K. (40), 31 Mart seçimlerinin ardından Samsun Büyükşehir Belediyesi'nde Mali Hizmetler Daire Başkanlığı'na getirildi. Bahattin K.'nın makam odasındaki kasadan servet çıktı.

Kasadaki çay paketinin içinden 135 bin Euro, 36 bin TL, bir tanesi 1 kg'lık külçe olmak üzere yaklaşık 5 kg altın, 13 adet çeyrek altın ebadında basılan özel altın, 75 tam altın, 50 yarım altın, 1059 çeyrek altın, kendisi dahil 8 farklı kişi adına çeşitli bankalara ait 23 adet hesap cüzdanı ve 40 yakın gayri menkul tapusuna el konuldu. Banka hesapları savcılık tarafından bloke edilirken hesaplarda bulunan paranın miktarı henüz tespit edilemedi.

