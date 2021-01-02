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Mutasyonlu koronavirüs Türkiye'de hangi illerde görüldü?
Mutasyonlu koronavirüs Türkiye'de hangi illerde görüldü? sorusunun cevabı merak konusu oldu. İşte mutasyonlu koronavirüs ile ilgili iddialar...
GÜNDEM 02.01.2021, 15:37
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Türkiye’de yeni tip mutasyonlu koronavirüsün hangi illerde olduğuna dair çeşitli bilgi ve iddialar arka arkaya geldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 1 Ocak’ta yaptığı açıklamada, İngiltere’de ortaya çıkan mutasyonlu virüsün ilk kez 15 kişide olmak üzere Türkiye’de görüldüğünü açıkladı. Mutasyona uğramış ve daha bulaşıcı olduğu bilinen bu türün Türkiye’ye İngiltere’den geldiği açıklandı.
Mutasyon geçiren virüsü taşıyan 1 kişinin Balıkesir’de olduğu ve karantina altına alındığı bilgisi verildi. Kişi Edremit ilçesinde yaşıyor. İngiltere’den uçakla gelen kişinin taramalarda mutasyonlu virüse sahip olduğu ve evinde karantina altına alındığı bilgisi verildi.
Sosyal medyada mutasyonlu virüse sahip bir kişinin de Gaziantep’te karantina altına alındığı iddia edildi. Konuya ilişkin Gaziantep Valisi Davut Gül; “Mutasyona uğramış virüs ülkemize de geldi. Yurt dışı seyahati olan kişilerin maske, mesafe ve hijyene daha çok dikkat etmesi hayati önem taşıyor. Yurt dışından gelen kişilerden uzak durmak bu süreçte yapılabilecek en etkin korunma yöntemi olur. Tehlike büyük, tedbir basit” deyince iddia sahipleri kanıt olarak bu açıklamayı gösterdi.
Mutasyon geçiren virüsü taşıyan 1 kişinin Balıkesir’de olduğu ve karantina altına alındığı bilgisi verildi. Kişi Edremit ilçesinde yaşıyor. İngiltere’den uçakla gelen kişinin taramalarda mutasyonlu virüse sahip olduğu ve evinde karantina altına alındığı bilgisi verildi.
Sosyal medyada mutasyonlu virüse sahip bir kişinin de Gaziantep’te karantina altına alındığı iddia edildi. Konuya ilişkin Gaziantep Valisi Davut Gül; “Mutasyona uğramış virüs ülkemize de geldi. Yurt dışı seyahati olan kişilerin maske, mesafe ve hijyene daha çok dikkat etmesi hayati önem taşıyor. Yurt dışından gelen kişilerden uzak durmak bu süreçte yapılabilecek en etkin korunma yöntemi olur. Tehlike büyük, tedbir basit” deyince iddia sahipleri kanıt olarak bu açıklamayı gösterdi.
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