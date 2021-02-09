Mutasyonlu Koronavirüs paniği: 5 katlı apartman mühürlendi!
Sinop’ta 5 katlı bir apartman mutasyonlu Koronavirüs nedeniyle mühürlenerek karantinaya alındı.
GÜNDEM 09.02.2021, 03:46
Türkiye’nin birçok ilinde görülmeye başlanan mutasyonlu Koronavirüs Sinop’a da geldi. Sinop’ta ikinci mutasyonlu virüs vakası Boyabat ilçesinde ortaya çıktı.
Edinilen bilgiye göre, Boyabat Çamlıca Mahallesi'nde 5 katlı bir apartman mutasyonlu virüs sebebiyle mühürlenerek karantinaya alındı. İddiaya göre mutasyonlu Koronavirüs İstanbul’dan gelen bir vaka ile apartmana taşındı. Apartmanda yaklaşık 10 kişinin yaşadığı öğrenildi.
Gündeme gelen ilk vaka ise 4 gün önce gerçekleşmişti. İstanbul’dan Sinop’a giden bir aile rahatsızlanınca Karabük’te Covid-19 testi olmuş, test sonucunda ailede mutasyonlu Koronavirüs tespit edilmiş ve test sonucunun ardından aile Sinop’ta karantinaya alınmıştı.
Edinilen bilgiye göre, Boyabat Çamlıca Mahallesi'nde 5 katlı bir apartman mutasyonlu virüs sebebiyle mühürlenerek karantinaya alındı. İddiaya göre mutasyonlu Koronavirüs İstanbul’dan gelen bir vaka ile apartmana taşındı. Apartmanda yaklaşık 10 kişinin yaşadığı öğrenildi.
Gündeme gelen ilk vaka ise 4 gün önce gerçekleşmişti. İstanbul’dan Sinop’a giden bir aile rahatsızlanınca Karabük’te Covid-19 testi olmuş, test sonucunda ailede mutasyonlu Koronavirüs tespit edilmiş ve test sonucunun ardından aile Sinop’ta karantinaya alınmıştı.
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