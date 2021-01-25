Mutasyonlu koronavirüs görülen 10 kişide yeni gelişme
Türkiye'de mutasyonlu koronavirüs görülen 10 kişide yurt dışı bağlantısına rastlanılmadı.
GÜNDEM 25.01.2021, 01:54
Tokat'ta mutasyona uğramış koronavirüs tespit edilen 10 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken; hastaların yurt dışı bağlantıların bulunmadığı ifade edildi.
Mutasyona uğramış koronavirüsün Türkiye'de de görüldüğünün açıklanmasından sonra Sağlık Bakanlığı'nca illere gönderilen kitlerle, tarama yapılmaya başlandı. Bu çerçevede 3 gün önce Tokat merkezde 8, Niksar ilçesinde ise 2 hastaya yapılan testte mutasyona uğramış koronavirüs tespit edildi. Mutasyona uğramış koronavirüs tespit edilen hastalar, evlerinde izole edilerek tedavilerine başlandı. Hastaların sağlık durumlarının iyi olduğu ve tedavilerinin normal sürdüğü bildirildi. Hastalar ve yakınlarına yönelik yapılan araştırmalarda yurt dışı bağlantılarına rastlanmadı.
Kaynak: DHA
Mutasyona uğramış koronavirüsün Türkiye'de de görüldüğünün açıklanmasından sonra Sağlık Bakanlığı'nca illere gönderilen kitlerle, tarama yapılmaya başlandı. Bu çerçevede 3 gün önce Tokat merkezde 8, Niksar ilçesinde ise 2 hastaya yapılan testte mutasyona uğramış koronavirüs tespit edildi. Mutasyona uğramış koronavirüs tespit edilen hastalar, evlerinde izole edilerek tedavilerine başlandı. Hastaların sağlık durumlarının iyi olduğu ve tedavilerinin normal sürdüğü bildirildi. Hastalar ve yakınlarına yönelik yapılan araştırmalarda yurt dışı bağlantılarına rastlanmadı.
Kaynak: DHA
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