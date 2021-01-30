Mutasyonlu koronavirüs belirtileri nelerdir?

İlk olarak İngiltere'de fark edildikten sonra dünyanın dört bir yanına yayılan, Koronavirüs'ün mutasyon geçirmiş şekli olan B117 virüsü ile ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor. Bir çok farklı ülkede, farklı mutasyonlar yaşansa da, dünyanın gündeminde İngiltere'deki mutasyon çeşidi var. İngiltere, kendi ülkelerindeki mutasyon çeşidinin daha bulaşıcı olduğu konusunda uyarılarını sıkça yineliyor.

Öte yandan Türkiye'de 17 ilde, 128 kişide koronavirüsün İngiltere'deki mutasyon şeklinin görüldüğü önceki gün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklandı. Bakan Koca, 128 vatandaşımızın İngiltere'deki varyantındaki mutasyona maruz kaldığını, mutasyon tehditine karşı tüm vatandaşlarımızın dikkatli olması gerektiğini aktardı.



1 yıldır mücadele verilen ve korkulan Koronavirüs endişesi sürerken, insanların başına bir de mutasyonlu virüs çıktı. Mutasyonlu virüs belirtileri ile ilgili Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan önemli bilgiler verdi. İlhan, koronavirüsün mutasyonlu versiyonunun normali ile aynı olduğunu, sadece vakalarda daha yoğun öksürük ve solunum semptomları olduğunu açıkladı.

Konu ile ilgili açıklamasında İlhan, "Bulaştığı kişi sayısı fazladır, daha hafif hastalık yapıyor olabilir ya da bulaştıklarında bir bölümünde yine hastalık olabileceği gibi bir bölümü daha hafif geçiriyordur, o yüzden de öldürücülük hızı düşmüş olabilir. Bunu takip edip görmek gerekiyor. Kısıtlamalara uymak gerekiyor, vatandaşlarımız şunu düşünmeli; eğer yüzde 70 bulaştırıcılık fazlaysa en az benim iki kat önlem almam gerekiyor. İngiltere'den gelen 15 hastanın tedavisinin devam ettiğini biliyoruz, yakınları da karantinada. İngiltere'deki meslektaşlarımız, öksürük ve solunum semptomlarının daha fazla olduğunu söylüyorlar. Burada da muhtemelen öyledir" ifadelerini kullandı.

