Mutasyona uğrayan virüs bir ülkede daha görüldü

İngiltere'de ortaya çıkan ve daha bulaşıcı olan Covid-19'un yeni türü bir ülkeye daha sıçradı.

Finlandiya Sağlık Bakanlığı, Ulusal Sağlık ve Refah Enstitüsü (THL) ve Helsinki Bölgesi Hastanesi (HUS) yetkilileri tarafından yapılan ortak açıklamada, Covid-19'un mutasyona uğrayan yeni türünün ülke genelinde 3 kişide tespit edildiği duyuruldu.

Açıklamada, hastalardan birinin Kymanlaakso şehrinde ikamet ettiği ve yakın dönemde Doğu Avrupa'ya seyahat ettiği bildirildi. Virüsün tespit edildiği tüm hastaların ise sağlık durumlarının iyi olduğu ve evlerinde karantina altına alındıkları aktarıldı.

