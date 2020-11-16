Mutasyona uğrayan koronayla ilgili korkutan gelişme

İlk olarak Çin'in Hubei eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünya genelinde 1 milyon 327 binden fazla insanın ölümüne neden ola yeni tip koronavirüs ( Kovid-19) salgınına karşı aşı geliştirme çalışmaları devam ederken, Danimarka'da vizon çiftliklerinde mutasyona uğrayan virüsle ilgili korkutan haber geldi. Bilim insanları şu ana kadar dünyada 220 kişiye yeni tip mutasyona uğrayan koronavirüs bulaştığını açıkladı.

Reuters'ta yer alan habere göre uzmanlar mutasyonun vizonlarla sınırlı kalmayacağı hakkında uyardı. İngiltere'de faaliyet gösteren Wellcome Trust adlı organizasyonun yöneticisi Jeremy Farrar, yeni tip koronavirüsün sıçan, fare, dağ gelinciği ve tarla faresi gibi diğer hayvanlara sıçrayabileceği konusunda uyarıda bulundu.

Bilim insanları, virüsün vizon çiftliklerinde bulaşıcı damlacıklar yoluyla, yem veya yatak takımları ya da toz içeren pislikler yoluyla yayıldığından şüphelendiklerini belirtti. Vizonların "virüs rezervuarı" haline gelmesinden araştırmacılar, diğer vahşi ve evcil hayvanlarda gözetimin gerekli olduğunu söyledi.

Öte yandan yüz binlerce vizon olduğu belirtilen Yunanistan'ın Danimarka gibi bir itlaf kararı alıp almayacağı henüz bilinmiyor.

