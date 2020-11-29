Bilgi ve kültür yarışması olan Kim Milyoner Olmak İster soruları ve cevapları ekran başındaki izleyicilerin dikkatini çekmeyi başarıyor. Ünlü oyuncu Kenan İmirazlıoğlu'nun sunduğu yarışmada "Hangisi, 1918-1922 arasındaki Mütareke döneminde İstanbul'da kurulmuş olan bir dernektir? (Mütareke döneminde kurulmuş olan dernek hangisidir?)" sorusunun cevabı internette araştırılıyor. İşte o sorunun doğru cevabı...



A: İskambille Savaş Derneği

B: Tombalacılarla Mücadele Derneği

C: Satranç Oynamayı Bıraktırma Derneği

D: Tavla Oyununu Yasaklatma Derneği

Doğru cevap: "B" şıkkı Tombalacılarla Mücadele Derneği olacak.

