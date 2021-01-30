Mutant virüsün belirtileri nedir?

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüsün İngiltere’de yeni mutasyonunun ortaya çıkması panik yaratmıştı. Bilim insanları İngiltere’de ortaya çıkan Türkiye'de de 17 ilde görülen koronavirüs mutasyonu B117’nin en yaygın belirtilerini açıkladı.



100 binden fazla koronavirüs ölümünün görüldüğü İngiltere'de çıkan mutasyonlu virüs ile ilgili çarpıcı bir araştırma sonucu açıklandı. Yapılan araştırmada mutasyonlu koronavirüs belirtileri orijinalinden farklı seyrettiği ortaya çıktı. Araştırmacılar, koronavirüsün orijinal versiyonundan daha bulaşıcı ve ölümcül olduğu düşünülen mutasyonun semptomlarını açıkladı.

İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi (ONS), Oxford Üniversitesi ve Manchester Üniversitesi tarafından yapılan yeni bir araştırmada, 60'dan fazla ülkeye yayılan B117 varyantı ile enfekte olanlarda sıklıkla görülen semptomlar ortaya konuldu. Çalışmada, öksürük, yorgunluk, boğaz ağrısı ve kas ağrısının mutant virüsle enfekte olanlarda daha yaygın görüldüğü açıklandı.



NTV'nin haberine göre; İngiltere'deki 6 bin kişilik rastgele bir örneklemden alınan pozitif testlere dayanan sonuçlarda, aynı zamanda tat ve koku kaybının virüsün yeni formuna sahip olanları etkileme olasılığının daha düşük olduğu görüldü.



Bilim insanları daha önce yapılan çalışmalarla ilk olarak Kent şehrinde tespit edilen B117 varyantının virüsün orijinal versiyonundan yüzde 50-70 oranında daha bulaşıcı olduğunu ortaya koydu. Türkiye de dahil olmak üzere 60'dan daha fazla ülkeye uluşan mutant virüsün daha ölümcül olabileceğine dair bazı kanıtlar da bulunuyor. Ancak, konuya ilişkin araştırmalar sürüyor. Öte yandan, biri Güney Afrika'dan diğeri Brezilya'dan olmak üzere diğer iki mutasyonda B117'den daha düşük seviyelerde dünyada yayılıyor.

ONS tarafından yapılan analizde Kasım ile Ocak ayları arasında hem mutasyonlu virüs, hem de eski varyant ile enfekte olan insanların pozitif test etmeden bir hafta önceden yaşadığı semptomlar araştırıldı.

Araştırmanın sonuçları ise şu şekilde;

Yeni varyantla enfekte olan yaklaşık 3 bin 500 kişilik bir grupta hastaların;

% 35'i öksürük,

% 32'si yorgunluk,

% 25'i kas ağrısı,

% 21,8'si boğaz ağrısı,

% 16'sı tat kaybı,

% 15'i koku kaybı bildirdi.

Eski varyantla enfekte olan 2 bin 500 kişilik bir gruptaki hastaların ise;

% 28'i öksürük,

% 29'u yorgunluk,

% 21'i kas ağrısı,

% 19'u boğaz ağrısı

% 18'i tat ve koku kaybından muzdarip olduğunu açıkladı.

Bununla birlikte, her iki grupta da baş ağrısı, nefes darlığı, ishal ve kusma seviyelerinde fark yoktu.

