Mutant virüs ve tehlikeleri! Mutant virüsün görüldüğü iller...

200’ün üzerinde ülkede ve bölgede görülen yeni tip corona virüs pandemisi nedeniyle vaka sayısı 105 milyonu geçti, ölü sayısı ise 2 milyon 294 bin 534'e yaklaştı.

Geçen bir yıl içinde SARS-COV-2 adı verilen yeni tip virüsün onlarca farklı mutasyonu ortaya çıktı.

Kış aylarına girilmesiyle dünya ikinci kabusu belirirken bilim insanları, küresel salgına koronavirüsün 614G adlı bir mutasyonunun neden olduğunu keşfetti

Koronavirüs mutasyonunun dünyada hastalığa sebep olan en yaygın varyasyon olduğu ortaya çıktı. Virüsün yapısı nedeniyle orjinalinden çok daha bulaşıcı olduğu açıklandı.

“614G” ilk olarak Ocak ayında Çin’in doğusunda fark edildi ve çok kısa bir sürenin ardından virüs tüm Avrupa’da ve ABD’nin New York kentinde ortaya çıktı. Aylar içinde varyant dünyanın birçok yerini ele geçirerek farklı orijinal corona virüs ile farklı mutasyonların yerini aldı.

Türkiye'de mutant virüs tespit edilmesinin ardından mutant virüsün belirtileri ve özellikleri merak konusu oldu.

Sağlık Bakanı Koca, mutasyonlu virüsün 17 şehirde göründüğünü belirtti. 17 şehrin hangileri olduğuna dair ise henüz bir bilgi paylaşımı Sağlık Bakanı ve Bakanlık tarafından yapılmadı.

Bununla birlikte, son zamanlarda fareler ve insan akciğer dokusu üzerinde yapılan bir dizi bilimsel çalışma, mutasyona uğramış virüsün, koronavirüsün orjinalinden ve diğer varyantlarından çok daha fazla bulaşıcı olduğunu ortaya koydu.

Ancak, 614G mutasyonunun enfekte insanlarda hastalığın şiddetini arttırdığına, ölüm riskini yükselttiğine ya da aşı çalışmalarını etkileyebileceğine dair herhangi bir kanıt bulunamadı. 614G’nin toplumdaki bulaşma katsayısını (R değeri) artırarak, pandeminin pimini çeken tür olduğu ifade edildi.

Bir başka deyişler King’s College araştırmacıları, B117’nin orijinal virüsten daha ölümcül olmayabileceğini ve daha yüksek ölüm riskinin diğer faktörlerle bağlantılı olabileceğini öne sürüyor.

