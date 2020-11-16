Müşterinin çilesi çağrı merkezleri

Gazetemize konuşan Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, “Firmalar, ürün satacakları zaman çok hızlı müşterisine ulaşıyor fakat tüketici bir sorun ileteceği zaman veya sözleşmeden vazgeçeceği zaman müşteri temsilcisine ulaşması imkânsız oluyor” dedi.

Tüketicilerin en büyük sorunlarından birisi olan ‘çağrı merkezi” problemleri bir türlü çözülemiyor. Kullandığı ürünle veya hizmetle ilgili sorun yaşayan müşterilere yardımcı olmak için kurulan çağrı merkezleri yapılan kanunsuzluklarla sık sık gündem oluyor. Müşteri temsilcisine ulaşmama, şikâyetlerin çözülememesi, abonelik iptali ve daha birçok konuda adeta vatandaşa çile yaşatan firmalar, birçok kuralı, yasayı ve kanunu da hiçe sayıyor. Telekomünikasyon şirketleri ve bankalar başta olmak üzere çağırı merkezleri üzerinden vatandaşlar hem zaman kaybı hem de maddi kayıp yaşıyor. Konuyla ilgili olarak gazetemize konuşan Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, önemli açıklamalarda bulundu.

Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, çoğu tüketicinin kanunlardan ve mevzuattan habersiz olduğunu belirterek, “Yasalara göre elektronik haberleşme sektöründe çağrı merkezini arayan bir kişi 65 saniyede müşteri temsilcisine bağlanmalı. Bağlanmazsa cezai işlem uygulanabiliyor. Bu uygulamanın en kısa sürede bankalar ve sigorta firmaları için de uygulanması gerek. Çünkü müşteri hizmetlerini arayıp 50 dakika bekleyen insanlar var. Kurallara uymayıp şikâyet edilen firmalara ciddi yaptırımlar uygulanmalı ve şikâyeti eden kişiye de tazminat verilmeli” ifadelerini kullandı.

Elektronik Haberleşme Sektöründe Hizmet Kalitesi Yönetmeliği’ne işaret eden Aydın Ağaoğlu, “Geniş tüketici kesimlerine hitap eden firmalar, kendileri hizmet veya ürün satacakları zaman çok hızlı müşterisine ulaşıyor. Ancak tüketici bir sorun ileteceği zaman veya sözleşmeden vazgeçeceği zaman müşteri temsilcisine ulaşması imkânsız oluyor. Bununla ilgili olarak özellikle elektronik haberleşme sektöründe ciddi sorunlar yaşanıyor. Bu konuda şikâyet yaşayan tüketiciler sözleşmenin feshi için BTK’ya başvurabilir ve firmaya yaptırım yapılmasını sağlayabilir” şeklinde konuştu.

Aydın Ağaoğlu, “Her türlü 1 seneyi aşkın abonelikte kanunlar tüketiciye bir cayma hakkı tanıyor. Fakat firmalar bunu umursamıyor ve faturaya cayma bedeli yansıtıyor. Bir de sürekli aboneliklerde faturaların sabit gelmesi gerek. Ancak çoğu kişinin başına geldiği gibi, faturaların biri diğerini tutmuyor. Bizim insanımız şikâyet etse, BTK ciddi bir yaptırım yapabilir” diyerek tüketicinin şikâyet etmesinin önemine değindi.

Aydın Ağaoğlu, “BTK’ya yapılan şikâyetleri öncelikle BTK’nın programına işleniyor ama incelenmiyor. Şikâyet direk firmaya gönderiliyor. Aynı konuda, aynı şikâyet olunca bu sefer BTK incelemeye başlıyor. Çünkü ilk şikâyeti BTK, firmanın çözümüne bırakılıyor. Ancak firmalar şikâyete cevap olarak anlamsız bir geri dönüş yapıyor. Vatandaşımızda cevabın BTK’dan geldiğini sanıp şikâyetten vazgeçiyor. Asıl püf nokta BKT’ya yapılan ikinci şikâyette. Tüketici eğer bir hafta içinde aynı şekilde şikâyette bulunursa bu sefer sorunun çözümü daha net ve kesin oluyor“ dedi.

