Mustafa Varank'a şok! Bakanı yalanlayan rakamları açıkladı

Ekonomik göstergeler enflasyon, işsizlik, cari açık ve bütçe açığı konusunda büyük sorunlar yaşandığını ortaya koysa da, AKP iktidarının çizdiği pembe tablo, ekonomistler tarafından yalanlanıyor.

Son olarak Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sanayi ve elektrik tüketiminin arttığını iddia etti ve yandaş olmayan haber kanallarını yalancılıkla itham etti.

Karar Gazetesi yazarı İbrahim Kahveci ise, Varank'ı yalanlayan rakamları, "Yalan yazı" başlıklı yazısında paylaştı.

Kahveci, verileri TEİAŞ (Türkiye Elektrik İletim AŞ.) ve EPDK'den (Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu) aldığını belirtti ve ekledi:



"TEİAŞ ve (parantez içi- EPDK) verilerine göre elektrik tüketimi

2016- 274.859.141 MWh (212.328.766 MWh)

2017- 289.975.177 MWh (225.713.528 MWh)

2018- 292.171.618 MWh (233.610.030 MWh)

2019- 290.446.944 MWh (229.597.914 MWh)

2017 yılında EPDK’ya göre %6,30 artan elektrik tüketimi TEİAŞ verilerine göre %5,50 artış göstermiş. Ama asıl uyumsuzluk 2018 yılında. EPDK’ya göre elektrik tüketimi %3,50 artarken TEİAŞ verileri tüketimin sadece %0,76 arttığını gösteriyor. 2019 yılında ise EPDK veriler elektrik tüketiminin yüzde -1,70 azaldığını gösteriyor ama bu sefer TEİAŞ verileri tüketim azalmasının sadece yüzde -0,59 olduğunu gösteriyor.

Gelelim 2020 yılına.

TEİAŞ gün be gün tüketim verilerini açıklıyor. Yani 2020 yılı bütün tüketimi açıklandı.

2020 - 290.874.375 MWh

EPDK ise henüz Ekim 2020 verilerini açıkladı. O zaman 10 aylık verileri de TEİAŞ ve EPDK olarak açıklayalım:

10/2019- 241.843.657 MWh (191.569.174 MWh)

10/2020- 240.199.813 MWh (192.883.902 MWh)

İlk 10 ay itibari ile EPDK verileri elektrik tüketiminin yüzde 0,69 arttığını ama tüm tüketimi gösteren TEİŞ ise elektrik tüketiminin yüzde -0,68 azaldığını gösteriyor.

EPDK elektrik tüketimini sektörel kullanım olarak da açıklıyor. Buna göre yılın ilk 10 ayında;

Sanayide tüketilen elektrik 77.988.761 MWh’den 81.333.446 MWh’e (%4,29) artış göstermiş.

Ticarethanelerde kullanılan elektrik ise yüzde -12,56 azalmış. Meskenlerde tüketilen elektrik ise %5,81 artış göstermiş.

EPDK verilerine göre 2017-2019 arasında tüm elektrik tüketimi yüzde 1,7 artış gösterirken, meskenlerdeki tüketim yüzde 5,4 artmış. Ama ticarethanelerde yüzde -1,84 ve sanayide yüzde -0,5 azalış gösteriyor.

Gelelim TEİAŞ 2020 yılı Ekim sonrası son iki ayına.

TEİAŞ 2020 yılı son iki ayında elektrik tüketiminin 48.603.286 MWh’den yüzde 4,26 artışla 50.674.562 MWh’e çıktığını gösteriyor. Ama unutmayalım ki, pandemi etkisi ile 2020 yılı toplam elektrik tüketimi sadece (TEİAŞ) yüzde 0,15 artmıştır. Aslında yerinde saymıştır diyebiliriz.

2020 yılı 11 aylık sanayi üretim endeksi ortalaması 113,1. Bu oran geçen yılın aynı döneminde 112,2 seviyesindeydi. Sanayi üretiminde artış %0,8.

Şimdi de yılın ilk 10 aylık sanayi üretim endeksi ve (sanayide çalışan sayısını) verelim:

2017 =110,0 (çalışan 5.370 bin kişi)

2018 =113,9 (çalışan 5.669 bin kişi)

2019 =111,6 (çalışan 5.534 bin kişi)

2020 =111,3 (çalışan 5.458 bin kişi)

Özet: Türkiye ekonomisi 4 yıldır yerinde sayıyor. Elektrik tüketimi 2017 seviyesinde (ki, konutlarda tüketim artmasına rağmen)

İstihdam ise sanayide yatay seyrederken, toplamda (ilk 10 ay) 28.149 bin kişiden 26.813 bin kişiye geriledi bile.

Değişen şey ne?

Efendim baz etkisi ile veya aylık veri güzellemesi ile alev arada bir yanıyor ve onunla övünüyoruz.

Mesela Aralık ayında ihracatımız yüzde 15,97 arttı derken bir de ne görelim; yıllık ihracat yüzde -6,26 azalmış.

4 yıl geçti ve hala 2017 yılının üzerine çıkamadık. Ve ortaya çıkıp birkaç aylık değişimleri başarı diye satıyoruz.

Asıl gerçek ülkemizin 4 yıldır yerinde saymasını başarı olarak satanların hüneri olsa gerek. O açıdan bakınca bu yazıda baştan aşağı bir yalan yazısı oluyor."

