Mustafa Uçak, Demokrasi ve Atılım Partisi Kurucu Üyeleri arasında yer aldı. Mustafa Uçak, İdari ve Mali İşlerden Sorumlu DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yapıyor. Sanayici Mustafa Uçak'ın hayatı zaman zaman merak ediliyor. Mustafa Uçak kimdir diye merak ediyorsanız biyografi içeriğimizden okuyabilirsiniz.



1963 yılında Antalya’da doğdu.

İlk, ortaokul ve EML eğitimini Antalya’da tamamladı. 1984 yılında G.Ü. Erkek Sanat Yüksek Öğretmen Okulu Elektrik Öğretmenliği bölümünden mezun oldu. 1984-1985 yılında ODTÜ’de İngilizce hazırlık, 1988-1992 yıllarında Hacettepe Üniversitesinde Elektronik Mühendisliği okudu. 1998 yılında Anadolu Üniversitesi İktisat bölümünü bitirdi. 2010 yılında Bilkent Üniversitesi’nde yönetici yüksek lisansını tamamladı

5 yıl özel sektörde yönetici olarak çalıştı. 1990 yılında tıbbi cihaz tasarım ve üretimi için kendi şirketini kurdu ve ülkemizin tıbbi cihazda pek çok ilklerini üretti. Yerel ve uluslararası bilinen bir tıbbi cihaz markası yarattı. 2007 yılında yaratmış olduğu markayı dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden birisi olan Amerikan şirketine sattı. Satış sonrası bu şirketinin Türkiye ve Orta Asya ülkelerinden sorumlu Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yaptı ve 2008 yılında Amerika’da Yönetici Geliştirme (MDC) Programını tamamladı.

1990-2015 yılları arasında ikisi yurt dışında olmak üzere grafik ve tasarım, tıbbi cihaz, inşaat, eğitim kurumları gibi farklı sektörlerde altı farklı şirket kurdu. Bu şirketleri büyütüp satarak KOBİ’ler için örnek bir girişimci oldu.

2014 yılında birikimlerini gençlere aktarmak için yüksek teknoloji ürünü elektronik ve tıbbi cihazlar üreten yeni bir fabrika kurdu.

İyi düzeyde İngilizce bilen Mustafa Uçak evli ve iki çocuk babasıdır

