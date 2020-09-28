Mustafa Tahhan rahmetle anılıyor

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Erbakan Hoca’nın ve Mustafa Tahhan’ın medfun bulunduğu Merkezefendi Kabristanlığı’nı ziyaret etti.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, büyük mütefekkir ve ilim adamı Mustafa Tahhan’ın vefatının sene-i devriyesinde Merkezefendi Kabristanlığı’nı ziyaret etti. Karamollaoğlu, Milli Görüş Lideri Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ın ve Mustafa Tahhan’ın kabirlerini ziyaret etti. Ziyaretler esnasında Karamollaoğlu’na Genel Başkan Yardımcıları Bülent Kaya ve Ömer Faruk Yazıcı, Saadet Partisi İl Başkanı Abdullah Sevim ve İstanbul il yönetim kurulu üyeleri eşlik etti.



Arapça ve İngilizce yayımlanan El-Ahbar dergisinin danışma kurulunda da yer alan Tahhan, Riyad’daki Uluslararası İslami Gençlik Sempozyumu’nun da genel sekreterliğine seçildi. Tahhan, “Tanıdığım Türkiye” ve “Türkiye’de Modern İslami Hareketler” kitaplarının yanı sıra İslami konularda düşünce ve eğitim eserlerine imza attı. Tahhan’ın kitapları İngilizce, Türkçe, Urduca, Endonezce, Kürtçe, Farsça, Filipince gibi yaklaşık 60 dile tercüme edildi.



1940 yılında Lübnan’da doğan Mustafa Tahhan, ilk ve orta eğitimini Suriye’de tamamladı. Ardından Türkiye’ye gelen Tahhan, İstanbul Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü’nden 1964’te mezun oldu. 1979 yılına kadar Kuveyt’te bir petrol rafinerisinde çalıştı. 1969 yılında Uluslararası İslam Öğrenci Organizasyonları Federasyonu’nun (IIFSO) hayata geçirilmesine katkıda bulunan Tahhan, 1980’de kuruluşun genel sekreterliği görevine seçildi. Tahhan ayrıca, IIFSO’nun İslami Kitap Projesi’nin hazırlanmasına ve 70’ten fazla dile çevrilmesine büyük emek gösterdi.



Milli Görüş Hareketi’nin merhum lideri Prof. Dr. Necmettin Erbakan Hocamızın yakın çalışma arkadaşlarından, Dünya Müslüman Öğrenciler Kuruluşu (İİFSO) Kurucu Genel Başkanı Mustafa Tahhan, yaklaşık 60 dilde kitaplar yazdı. Ömrünü İslam davasına adayan Tahhan, bu yönde yoğun çalışmalar yaptı. İslam ülkelerini gezerek problemleri gözlemleyen ve Müslümanların sorunlarını ortadan kaldırmak için birçok çalışmalarda bulunan Mustafa Tahhan, Müslüman gençliğin gelişmesi için yoğun faaliyetlerde bulunmuştu.

