Mustafa Sıtkı Bilgin, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan tarafından, Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörlüğüne atandı. Peki, Mustafa Sıtkı Bilgin kimdir? Mustafa Sıtkı Bilgin nerelidir? İşte, Prof. Dr. Mustafa Sıtkı Bilgin hakkında merak edilenler.



Mustafa Sıtkı Bilgin, Üniversite eğitimini, İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümünde tamamlamıştır. Daha sonra ABD'ye giden Prof. Dr. Bilgin, University of Connecticut'ta Yüksek Lisans Eğitimini aldı.

Mustafa Sıtkı Bilgin, 1997 - 2001 yılları arasında University Of Birmingham'da Doktorasını tamamladı.

Daha sonra yurda dönen Prof. Dr. Mustafa Sıtkı Bilgin, şu akademik görevleri üstlenmiştir;



Son olarak, Prof. Dr. Mustafa Sıtkı Bilgin, 06.02.2021 tarihli kararla, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan tarafından Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörlüğüne atandı.

