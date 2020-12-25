Mustafa Şentop Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Şentop, AA foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, 2020'ye damga vuran olayları yansıtan fotoğrafları inceleyerek, "haber", "spor" ve "yaşam" kategorilerindeki 3 fotoğraf için oy kullandı.

"Haber" kategorisindeki oyunu, İstanbul'un simgelerinden Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin 86 yıl aradan sonra ibadete açılması sonrası namaz kılınmaya başlandığı gün çekilen, "Ayasofya'da 86 yıl sonra ibadet" başlıklı fotoğrafa veren Şentop, diğer kategorilerdeki fotoğrafları da tek tek inceledi.

"Spor" kategorisinde UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turunda, Galatasaray'ın, İskoçya'nın Rangers takımıyla karşı karşıya geldiği karşılaşmada, Galatasaraylı Omar Elabdellaoui'nin hava topuna müdahale ettiği anı yansıtan "Galatasaray Avrupa sahnesinde" başlıklı fotoğrafı seçen Şentop, "yaşam" kategorisinde ise Suudi Arabistan'ın, Kovid-19'la mücadele kapsamında 20 Mart'tan itibaren Mekke'deki Harem-i Şerif'e (Mescid-i Haram) her türlü ziyareti durdurması sonrasında çekilen "Kabe'de koronavirüs sessizliği" başlıklı fotoğrafı tercih etti.

