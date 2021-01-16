Mustafa Şentop, Özdağ, Uğuroğlu ve Hatipoğlu'na saldırıları kınadı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Selçuk Özdağ, Orhan Uğuroğlu ve, Afşin Hatipoğlu'na yapılan saldırıları kınayarak "Faillerin en kısa sürede yakalanıp adalete teslim edeceğine inanıyorum" dedi.

Şentop, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, Özdağ ile gazeteciler Uğurluoğlu ve Hatipoğlu'na yapılan saldırıları şiddetle kınadığını belirterek, "Kendilerine geçmiş olsun diyorum. Faillerin en kısa sürede yakalanıp adalete teslim edeceğine inanıyorum." ifadelerine yer verdi.

